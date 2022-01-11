Обогреватели помещения: что необходимо знать, чтобы защитить себя и свою семью

По мере понижения температуры многие семьи используют электрические обогреватели для дополнительного тепла или используют их для обогрева частей дома в течение определенного периода времени. Однако при некоторых обстоятельствах использование обогревателя может оказаться смертельным. Об этом сообщает Fox News.

Электрический обогреватель - Fox News

По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров США, использование обогревателей приводит к более чем 25 000 пожарам и более 300 смертям ежегодно.



Чтобы в вашей семье было тепло и безопасно, соблюдайте эти важные правила безопасности, если вы используете электрические обогреватели.

Убедитесь, что ваш обогреватель имеет сертификат безопасности

Сертификация безопасности обогревателя жизненно важна — и ее очень легко пропустить.

По данным Family Handyman, Underwriters Laboratories, Intertek и CSA Group являются одними из наиболее уважаемых независимых тестирующих организаций, предоставляющих такую сертификацию. Поэтому перед использованием ищите конкретные обозначения сертификата безопасности на электрическом обогревателе.

Проверьте наличие важных функций безопасности в обогревателе перед покупкой

Современные обогреватели обладают рядом функций безопасности.

Основные функции, которые нужно найти, прежде чем купить обогреватель, включают в себя перекидные выключатели, автоматическое отключение при обнаружении перегрева, таймеры и дистанционное управление.

Будьте очень осторожны при размещении обогревателя

NFPA рекомендует, чтобы обогреватель размещался на расстоянии не менее трех футов от людей и предметов, которые могут сгореть.

Держите обогреватель подальше от штор, ковров или постельного белья (включая подстилку для домашних животных).

Убедитесь, что отопитель стоит на твердой, плоской поверхности.

Кроме того, убедитесь, что шнур обогревателя не создает опасности преткновения.

Поместите обогреватель вдали от мест, доступных для детей и домашних животных.

Держите обогреватели подальше от воды.

Подключите электрический обогреватель непосредственно к стене (не к удлинителям)

Избегайте использования удлинителей и линий питания, которые могут перегреться и привести к пожару, советует Международный фонд электрической безопасности.

Не подключайте другие предметы к той же розетке, что и ваш отопитель.

Отключите обогреватели при выходе из дома

Не оставляйте обогреватель включенным, если вы физически не находитесь в своем доме даже на несколько минут.

Выключайте обогреватель при выходе из комнаты или когда ложитесь спать.

Не прячьте шнуры обогревателя

Шнуры под ковром или мебелью создают риск пожара.

Регулярно проверяйте свой обогреватель

Есть ли потертые шнуры? Ваше устройство перегревается?

Кроме того, если ваш обогреватель был у вас некоторое время, подумайте о его замене.

Не используйте обогреватели без вентиляции помещения.

Обогреватели без вентиляции сгорания не рекомендуется использовать внутри дома. Они представляют риск отравления угарным газом.

По данным Министерства энергетики США, в большинстве штатов запрещены керосиновые обогреватели без вентиляции, а в некоторых штатах также запрещены обогреватели на природном газе без вентиляции.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Нью-Йорке вспыхнул пожар в многоэтажке: погибли девять детей.

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