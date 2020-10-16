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Не пренебрегай заначкой: пять мужских правил обращения с деньгами

Каждый мужчина должен уметь беречь деньги, заработанные непосильным трудом

сегодня, 12:24
Автор:

Павел Зинченко

Правильное обращение с деньгами — это важный навык. Особенно в наши дни. Твой достаток зависит не только от размера твоего дохода, но также и от того, насколько разумно ты распоряжаешься своими деньгами. Сегодня мы дадим тебе несколько полезных советов на эту тему. Поможет нам в этом портал mport.

Не пренебрегай заначкой: пять мужских правил обращения с деньгами

Как мужчине хранить свои деньги

Планируй свои расходы

Один из самых важных моментов – планирование расходов. Внезапных ненужных трат быть не должно. Если вы собрались совершить большую покупку, планирование помогает тем, что дает время изучить характеристики и выбрать самый оптимальный вариант по цене и качеству. В случае малых трат прибегайте к спискам и всегда точно знайте, за каким товаром приехали в магазин.

Обзаведись неприкосновенным запасом

Когда речь идет о хранении денег, даже не думай пренебрегать неприкасаемым запасом. Кроме того, следует знать, что этот запас лучше постоянно увеличивать. Непременно наступит миг, когда это сильно поможет тебе.

Храни деньги круглыми суммами и в крупных купюрах

Знать психологию и играть на ней – полезный бонус. Если хранить запасы денег круглыми суммами и в крупных купюрах, достать оттуда какую-либо сумму будет непросто. Не захочется разрушать свой прекрасный тайник.

Совершай только обоснованные траты

Еще одно полезное правило заключается в том, что нужно оплачивать товары или услуги только тогда, когда полностью уверен в  их необходимости. Дополнительный совет — всегда внимательно читай условия заказа.

Будь внимателен к долгам

Долги – это деликатная тема. Не стоит занимать денег без крайней необходимости. Никогда не влезай в кредит без полной уверенности в том, что он для тебя выгоден. Также будь внимателен, когда в долг даешь ты. Не спеши расставаться с деньгами, если не уверен, что они к тебе вернутся.

Разумеется, такие советы не сделают тебе миллионером. Но уберечь в твоих руках определенные суммы, а возможно и немалые, они смогут. Также издание "Комментарии" расскажет, как правильно копить деньги.




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