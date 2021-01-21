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Назван гамбургер, доводящий до сердечного приступа

В одном блюде содержится 9 982 калории, что равно калорийности, которую человек съедает за 4 дня

сегодня, 22:40
Автор:

Ольга Чародий

Авторы блюда честно предупреждать о вреде гамбургера, который официально признан самым вредным в мире, но отбоя от посетителей нет

Назван гамбургер, доводящий до сердечного приступа

Гамбургер (фото из открытых источников)

В ресторане "Сердечный приступ",  в Лас-Вегасе, готовят гамбургер "Четырёхкратное шунтирование". Его отметили издатели Книги Гиннеса за самое большое количество калорий. В состав блюда входят: четыре котлеты, три ложки сала, двадцать кусков бекона, восемь кусков сыра, двадцать карамелизированных луковых колец, зажаренных в сале, восемь кусков помидоров, одна ложка майонеза, две ложки кетчупа, одна ложка горчицы и хлебная булка, пишет batop.ru.

В одном блюде содержится 9 982 калории, что равно калорийности, которую человек съедает за 4 дня. Интересно, что интерьер ресторана имитирует больницу, а обслуживающий персонал переодет во врачей.

Правительство Великобритании всерьез обеспокоено количеством подданных, которые страдают ожирением, начиная еще с детского возраста, и начали борьбу с нездоровым питанием,  столь популярным в Соединенном Королевстве. Отныне супермаркеты, кафе и фаст-фуды не могут проводить акции для пищи с высоким содержанием соли, жиров и сахара, не позволяется размещать о ней рекламу и вывески, такие блюда не могут быть выставлены на витрине возле касс.

Телевидение также ограничит рекламу и эпизоды с изображением вожделенных газированных напитков, гамбургеров, пончиков и прочих вкусных, но вредных продуктов. Интересно, что в перечень запретов попали и крупные рестораны с высокой кухней: теперь официанты обязаны указывать калорийность блюд, которые готовятся на вынос. Отмечается, в Британии наиболее высокий процент толстых людей: 63% взрослых и 33% детей.




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Источник: batop.ru
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