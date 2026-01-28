Мы десятилетиями это выбрасывали, а люди платят деньги: бархатцы оказались «золотом» для кухни и здоровья

Бархатцы годами ассоциировались с клумбами, школьными линейками и символикой украинского двора. Однако немногие догадываются: эти цветы давно имеют кулинарную и лечебную ценность , которую активно используют в мире — от Кавказа до европейских кухонь. И сейчас эта тема становится в особенности актуальной в условиях экономии и поиска натуральных товаров.

Бархатцы на тарелке: как обычные цветы заменяют шафран, лечат и меняют вкус блюд

Речь идет об имеретинском шафране , или зафаране — пряности из высушенных лепестков бархатцев золотистого и оранжевого цвета. Он не является настоящим шафраном, но выполняет схожую функцию: придает блюдам насыщенный цвет, мягкий пряный аромат и глубокий вкус — без горечи и значительно ниже.

В Грузии и на Кавказе имеретинский шафран – обязательный ингредиент плова, хмели-сунели, соусов и маринадов. Его добавляют к рису, мясу, овощам, а также используют как натуральный пищевой краситель в выпечке и напитках.

Главное преимущество – доступность и безопасность . Бархатцы легко вырастить без химии, а саму специю — сделать дома без специального оборудования.

Как приготовить имеретинский шафран самостоятельно

Соберите полностью раскрытые цветы с насыщенным запахом. Высушите его в темном, хорошо проветриваемом месте. Отделите лепестки от основания цветка. Измельчите в кофемолке и просейте несколько раз. Храните в герметичной таре без доступа света.

В результате вы получите ароматную пряность, которая может заменить дорогостоящую специю из магазина.

Польза бархатцев

Бархатцы укрепляют иммунитет , обладают противовоспалительными свойствами, улучшают работу печени, желчного пузыря и поджелудочной железы , успокаивают нервную систему , а лютеин в лепестках полезен для зрения (его советуют употреблять в настоях, а не подвергать нагреванию).

Что можно приготовить из бархатцев

Плов с бархатцами

Придает золотистый цвет и легкий пряный аромат. Лепестки засыпают в рис вместе со специями в конце варки. Соусы для мяса и рыбы

Измельченные лепестки добавляют в сливочные или томатные соусы – аромат легкий, цвет насыщенный. Хмели-сунели с бархатцами

Традиционная смесь специй для кавказских блюд приобретает более глубокий вкус и насыщенный цвет. Выпечка и десерты

Лепестки можно замачивать в воде или молоке и добавлять в кексы, печенье или сырники в качестве натурального красителя и ароматизатора. Напитки и настои

Чай из бархатцев помогает успокоить нервную систему и улучшить пищеварение, а холодные настои можно добавлять в лимонады и в полоску. Маринады и салаты

Мелко измельченные лепестки добавляют в овощные и фруктовые салаты для цвета и аромата, а также маринады для курицы или рыбы. Рис со специями для праздничных блюд

Если рис отварить с бархатцами вместо куркумы — блюдо приобретает естественный золотистый цвет без искусственных красителей. Читайте также в "Комментариях", как приготовить пасту Амосова.