Мы десятилетиями это выбрасывали, а люди платят деньги: бархатцы оказались «золотом» для кухни и здоровья

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Бархатцы годами ассоциировались с клумбами, школьными линейками и символикой украинского двора. Однако немногие догадываются: эти цветы давно имеют кулинарную и лечебную ценность , которую активно используют в мире — от Кавказа до европейских кухонь. И сейчас эта тема становится в особенности актуальной в условиях экономии и поиска натуральных товаров.
Бархатцы на тарелке: как обычные цветы заменяют шафран, лечат и меняют вкус блюд
Речь идет об имеретинском шафране , или зафаране — пряности из высушенных лепестков бархатцев золотистого и оранжевого цвета. Он не является настоящим шафраном, но выполняет схожую функцию: придает блюдам насыщенный цвет, мягкий пряный аромат и глубокий вкус — без горечи и значительно ниже.
В Грузии и на Кавказе имеретинский шафран – обязательный ингредиент плова, хмели-сунели, соусов и маринадов. Его добавляют к рису, мясу, овощам, а также используют как натуральный пищевой краситель в выпечке и напитках.
Главное преимущество – доступность и безопасность . Бархатцы легко вырастить без химии, а саму специю — сделать дома без специального оборудования.
Соберите полностью раскрытые цветы с насыщенным запахом.
Высушите его в темном, хорошо проветриваемом месте.
Отделите лепестки от основания цветка.
Измельчите в кофемолке и просейте несколько раз.
Храните в герметичной таре без доступа света.
В результате вы получите ароматную пряность, которая может заменить дорогостоящую специю из магазина.
Бархатцы укрепляют иммунитет , обладают противовоспалительными свойствами, улучшают работу печени, желчного пузыря и поджелудочной железы , успокаивают нервную систему , а лютеин в лепестках полезен для зрения (его советуют употреблять в настоях, а не подвергать нагреванию).
Плов с бархатцами
Придает золотистый цвет и легкий пряный аромат. Лепестки засыпают в рис вместе со специями в конце варки.
Соусы для мяса и рыбы
Измельченные лепестки добавляют в сливочные или томатные соусы – аромат легкий, цвет насыщенный.
Хмели-сунели с бархатцами
Традиционная смесь специй для кавказских блюд приобретает более глубокий вкус и насыщенный цвет.
Выпечка и десерты
Лепестки можно замачивать в воде или молоке и добавлять в кексы, печенье или сырники в качестве натурального красителя и ароматизатора.
Напитки и настои
Чай из бархатцев помогает успокоить нервную систему и улучшить пищеварение, а холодные настои можно добавлять в лимонады и в полоску.
Маринады и салаты
Мелко измельченные лепестки добавляют в овощные и фруктовые салаты для цвета и аромата, а также маринады для курицы или рыбы.
Рис со специями для праздничных блюд
Если рис отварить с бархатцами вместо куркумы — блюдо приобретает естественный золотистый цвет без искусственных красителей.
Читайте также в "Комментариях", как приготовить пасту Амосова.