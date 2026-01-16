logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.41

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг лайфхаки Молодой человек — время перезагрузки: 5 обязательных шагов для энергетической очистки себя и дома
commentss НОВОСТИ Все новости

Молодой человек — время перезагрузки: 5 обязательных шагов для энергетической очистки себя и дома

Пять простых, но эффективных ритуалов, помогающих очистить мысли, эмоции и жилищное пространство от негативной энергии.

16 января 2026, 20:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Молодой человек традиционно считается временем обновления и очистки, когда энергия обновляется, а негативные воздействия ослабевают. Это идеальный период для того, чтобы избавиться от эмоционального мусора, привести мысли в порядок и очистить жилое пространство от накопленного негатива. Специалисты по энергетической очистке советуют придерживаться пяти ключевых шагов, чтобы максимально воспользоваться этим мощным моментом.

Молодой человек — время перезагрузки: 5 обязательных шагов для энергетической очистки себя и дома

Энергетическая очистка на новолуния: как избавиться от негатива и наполнить пространство силой

1. Уборка и организация места.
Перед любыми ритуалами физическая уборка – первый шаг. Наведите порядок в комнатах, откройте окна для свежего воздуха, уберите ненужные вещи. Пыль и беспорядок блокируют энергетические потоки и мешают обновлению.

2. Использование свечей и ароматов.
Зажгите белую или зеленую свечу, символизирующую очистку и новое начало. Дополнительно можно использовать эфирные масла или ароматические палочки – лаванду, сандал, эвкалипт. Эти ароматы способствуют очищению энергии и создают успокаивающую атмосферу.

3. Очистка пространства с помощью природных частей.
Пройдитесь по комнатам с солью, немного посыпая ее по углам или используйте вуду или шалфей для окуривания помещения. Эти методы помогают удалить застывшую энергию и негативные воздействия.

4. Медитация и энергетическая настройка.
Сядьте в спокойном месте, закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании. Представляйте, как с выдохом выходит все отрицательное, а с вдохом приходит светлая энергия. Визуализация помогает очистить сознание и настроить тело на положительные перемены.

5. Намерение и запись желаний.
Молодой человек — время, когда формируются новые цели и планы. Напишите на бумаге свои намерения и пожелания, сосредоточившись на том, чего вы действительно хотите. Ритуал записи помогает закрепить намерения и задействовать нужную энергию для их реализации.

Следование этим пяти шагам позволяет не только очистить пространство и мысли, но и почувствовать внутреннюю легкость, настроиться на производительность и восстановить баланс. Даже если вы не практикуете эзотерику регулярно, простое наведение порядка и положительная настройка во время новолуния уже дает ощутимый эффект.

Помните: энергетическая очистка – это не магия, а система простых действий, помогающих поддерживать комфорт и гармонию в доме и жизни. Используйте новолуние как возможность перезагрузки и старта нового цикла во всех сферах.

Читайте также в "Комментариях", что в Китае невероятной популярности приобрело необычное приложение, которое буквально переводится как "Ты еще не умер?".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости