Лучшие отмазки, которые помогут откосить от корпоратива

Все мы знаем, что такое корпоративы. Кто-то всегда ждет их с нетерпением, а у кого-то жизнь достаточно интересная, чтобы отвлекаться на пьянки с коллегами, которых и так видишь каждый день. Сегодня мы займем сторону второй категории и расскажем, как можно откосить от корпоративов.

Как откосить от корпоратива

Разбойник

Перед праздником выпусти наружу все свои самые несносные черты характера. Помогут бутылки из-под спиртного, которые ты закинешь себе под стол, и всякие вульгарные фотки возле твоего компа. Руководство, особенно женщины, не особо захотят пребывать в обществе такого коллеги.

Рабочее место

Завали свое рабочее место бумажным хламом. Коллеги не только не захотят тебя приглашать, но, возможно, даже не доберутся до тебя.

Социопат

Стань затворником. Не общайся с коллегами и демонстрируй нежелание идти на контакт. Другие сотрудники решат: зачем тащить на пьянку человека, который будет весь вечер сидеть за столом с кислой физиономией.

Псих

Самый надежный способ — притворись неадекватным. Ну а как это лучше сделать — можешь фантазировать бесконечно.

Хотя всегда остается еще один вариант — вежливо объяснить ситуацию и пожелать коллегам хорошего веселья. Так ты заслужишь репутацию доброго человека, который не желает затевать конфликт по пустякам. Также издание "Комментарии" расскажет, об 11 признаках того, что работа делает вас нещасным.

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