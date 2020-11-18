10 простых советов как успевать больше

Бешеный ритм жизни требует от нас постоянного движения. Каждый день мы делаем кучу дел, но и этого недостаточно. Главная причина проблемы заключается в неумении распоряжаться собственным временем и составлять график планов на день. Чтобы все успевать и сохранить время для себя, прочитайте и запомните следующие советы.

Фото: IVONA

1. Просыпайтесь на час раньше

Представьте, сколько полезного можно сделать за час. Если учесть, что в это время все домашние обычно спят, то дела можно выполнять без лишней суеты или просто можно выделить время на себя. Займитесь утренней зарядкой, пробежкой, самообразованием, всем тем, на что у вас не хватало дня.

2. Планируйте свой день на бумаге

Если вы напишете план действий, вы четко будете видеть, что вам нужно сделать и не забудете ни одной мелочи. К тому же вы сможете вычислить время, которое займет у вас каждое дело. Со списком планов на день можно достичь больших успехов.

3. Займитесь физическими упражнениями

Если вы сделаете зарядку или побегаете, то будете чувствовать себя бодрее. У вас появится больше сил и энергии на ежедневные дела, а следовательно — вы будете быстрее их выполнять.

4. Сконцентрируйтесь на чем-то одном

Делайте все по порядку. Не стоит переключаться с одного на другое. В режиме многозадачности работать гораздо сложнее, а потому и времени у вас на это тратиться больше.

5. Поймите, на какой результат вы ожидаете

При планировании дел, представляйте их результат. Это ускорит работу, ведь вы знаете, чего хотите достичь. К тому же конечный результат вашего труда так вдохновляет.

6. Не отвлекайтесь

Это касается как лишних дел, так и лишних людей. Следует отличать, что и кто вам нужен. Если вам необходимо выполнить, то, что не принесет пользы, культурно откажите. Также отпустите людей, которые вам вредят или отвлекают от поставленной цели.

7. Перестаньте зависеть от соцсетей

Именно посреди работы нам приходит смс, кто-то публикует интересный пост, друзья завели кота и выложили его фото. Это все сможет подождать. Если вы будете постоянно отвлекаться на телефон, ваша концентрация упадет. Вы потратите очень много времени, а оно так необходимо.

8. Уменьшите количество встреч

Настоящие друзья и толерантные знакомые поймут, что у вас важные дела. Разговоры ни о чем пользы не принесут, а вот еще одно выполненное задания, возможно, подарит вам премию.

9. Научитесь говорить "нет"

Даже родным иногда надо сказать "нет". Конечно, отказать человеку, который просит, очень трудно. Но это сохранит и время, и нервы.

10. Изучите свой организм

Поймите, сколько времени вам нужно на сон, сколько на физическую активность и отдых. От вашего самочувствия зависит и ваша производительность и количество дел, которые вы успеете выполнить за день.

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