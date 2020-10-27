5 секретов экономии денег

Язык
BTC/USD
13417.77
ETH/USD
403.51
LTC/USD
57.86
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.38
Седлецкая Татьяна
Фото: lifehacker.ru
Берите обед из дома. Вы слышали это тысячу раз, и, тем не менее, регулярно посещаете
свое любимое кафе в обеденный перерыв. Это недешево.
Укладка своими руками. Вы также можете сэкономить на таких парикмахерских
услугах, как еженедельная укладка. Приберегите поход в салон только для особых
случаев – на день рождения или свадьбу. Сокращение этой привычки с одного раза
в неделю до одного раза в месяц имеет огромное значение для вашего бюджета.
Избегайте импульсивных покупок. Конечно, письма от вашего любимого магазина,
рекламирующие распродажу обуви, очень соблазнительны. Вы щелкаете просто чтобы
быстро взглянуть, затем — бинго — вы находите пару, которая вам абсолютно
необходима. Ведь распродажа. Это отличный способ заставить вас тратить деньги
на вещи, которые вы не собирались покупать. Наш совет: откажитесь от рассылки и
подписки на соблазнительные информационные письма.
Домашние вечеринки. Регулярные встречи с подругами в ресторанах отменять необязательно,
даже если теперь вы решили стать более бережливой в финансовом плане. Вместо
похода в клуб или ресторан, соберитесь дома и приготовьте изысканный ужин. Одна
из вас может составить меню и закупить необходимые ингредиенты, а пара других
принести вино и десерт. Благодаря этому вы не только станете лучше готовить, но
и сэкономите кучу денег.
Используйте инструмент
бюджетирования. Существует
бесчисленное количество инструментов, которые помогут вам отслеживать свои
расходы. Используйте бесплатное приложение в своем смартфоне, которое поможет отследить, куда уходят ваши деньги, путем объединения всех ваших финансовых
счетов. Там вы также сможете установить для себя лимит расходов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости