5 секретов экономии денег

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Берите обед из дома. Вы слышали это тысячу раз, и, тем не менее, регулярно посещаете свое любимое кафе в обеденный перерыв. Это недешево.

Укладка своими руками. Вы также можете сэкономить на таких парикмахерских услугах, как еженедельная укладка. Приберегите поход в салон только для особых случаев – на день рождения или свадьбу. Сокращение этой привычки с одного раза в неделю до одного раза в месяц имеет огромное значение для вашего бюджета.

Избегайте импульсивных покупок. Конечно, письма от вашего любимого магазина, рекламирующие распродажу обуви, очень соблазнительны. Вы щелкаете просто чтобы быстро взглянуть, затем — бинго — вы находите пару, которая вам абсолютно необходима. Ведь распродажа. Это отличный способ заставить вас тратить деньги на вещи, которые вы не собирались покупать. Наш совет: откажитесь от рассылки и подписки на соблазнительные информационные письма.

Домашние вечеринки. Регулярные встречи с подругами в ресторанах отменять необязательно, даже если теперь вы решили стать более бережливой в финансовом плане. Вместо похода в клуб или ресторан, соберитесь дома и приготовьте изысканный ужин. Одна из вас может составить меню и закупить необходимые ингредиенты, а пара других принести вино и десерт. Благодаря этому вы не только станете лучше готовить, но и сэкономите кучу денег.

Используйте инструмент бюджетирования. Существует бесчисленное количество инструментов, которые помогут вам отслеживать свои расходы. Используйте бесплатное приложение в своем смартфоне, которое поможет отследить, куда уходят ваши деньги, путем объединения всех ваших финансовых счетов. Там вы также сможете установить для себя лимит расходов.

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