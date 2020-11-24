8 идей для подарков на Новый год

О подарках стоит думать задолго до наступления праздников. Ведь лучший подарок - это хорошо продуманная вещь, которая учитывает предпочтения человека. В год Белого Металлического Быка астрологи советуют дарить практичные вещи, которые точно пригодятся владельцу. Чтобы не растеряться в магазине, спланируйте сразу, что хотите приобрести для своих родных и знакомых. А сайт "Комментарии" вам в этом поможет.

Фото: klyovamama

1. Книга

При выборе такого подарка стоит узнать, какой жанр и тему любит человек. Интересная книга — всегда беспроигрышный вариант.

2. Зимние атрибуты



Также большинству понравятся вещи, которые усилят их новогоднее настроение и подарят уют и тепло. Поэтому можно смело выбирать шарфы, пледы, красивые мягкие подушки.

3. Духи и ароматы

Парфюмерию нужно дарить людям, которых вы уже хорошо знаете. Не всегда можно угадать с ароматом, который подходит знакомому. Также можно удивить ароматом Нового года или иным неординарным запахом, который бы дарил праздничную атмосферу.

4. Украшения и аксессуары

Если вы выбираете подарок женщине — украшения станут хорошим вариантом. Такой подарок раскроет чувственность дамы и растопит ее сердце.

5. Гаджеты, бытовая техника

Конечно, такой подарок стоит больших денег, но и радости он принесет больше, особенно, если вы знаете, чего не хватает человеку. Если учесть, что сейчас ассортимент бытовой техники увеличился и стал разнообразнее, проблем с ее выбором не возникнет.

6. Сертификаты

Прекрасно подойдет для коллег и людей, с которыми вы не слишком знакомы. Ведь человек сам сможет выбрать из предложенного, что ему больше по душе, а вы — не прогадаете.

7. Хенд-мейд подарки



Лучший подарок тот, который сделан собственными руками. Но это правило действует, если вы действительно сможете сделать что-то эстетическое и хорошее.



8. Мелкие приятности

Проследите за человеком и поймите, чего ему не хватает или, что бы его заинтересовало. Это могут быть блокноты, кружки, органайзеры, сувенирная продукция.

Чем раньше вы определитесь с подарком — тем лучше. Это сэкономит ваше время, нервы и деньги, ведь под Новый год цены в магазинах значительно возрастают.

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