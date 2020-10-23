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Куда уходят деньги или как прожить на одну зарплату

Если кажется, что все ваши с трудом заработанные деньги тратятся быстрее, чем заканчивается текущий месяц, вы не одиноки. Как выясняется, самые большие траты приходятся на небольшие и, казалось бы, незаметные покупки.

сегодня, 14:44
Автор:

Седлецкая Татьяна


Куда уходят деньги или как прожить на одну зарплату

Фото: kumushka.com

Google Pay, кредитные карты в телефоне с функцией одного касания, автоматическое ежемесячное продление услуг Интернета — все это способствует "облегчению" траты денег. А вы точно знаете, на что тратите свои деньги? Читайте дальше, чтобы узнать о простых способах сэкономить.

Если вы действительно хотите сэкономить, вам нужно составить бюджет. Создание бюджета и его отслеживание — самая важная часть любого плана экономии. Найдите время, чтобы распределить все свои ежедневные, еженедельные и ежемесячные расходы – так вы получите четкое представление о своем потенциале сбережений.

Пишите список покупок. Следование четкому списку необходимых товаров избавит вас от спонтанных покупок в супермаркете. Главное, берите только то, что вам действительно нужно.

Если вы каждое утро посещаете местную кофейню, вы тратите минимум 750 грн в месяц на горячие напитки. Хотите экономить? Берите в дорогу кофе, сваренный дома!

Сходить в кино и посмотреть долгожданный фильм — удовольствие. Вы много работаете и вы это заслужили. Учитывая тот факт, что стоимость билетов в кино существенно возросла за последний год, возможно, вы предпочтете свой диван креслу в кинотеатре. Вместо того чтобы отдавать заработанные деньги голливудским режиссерам, положите их на свой банковский счет и посмотрите фильм с попкорном дома.

Внимательнее изучите комиссии вашего банка, процентные ставки, расходы по кредитной карте и любые другие финансовые сборы, которые стоят вам денег. Подумайте, какие сборы можно полностью исключить из бюджета, а какие — снизить. Например, вместо того, чтобы снимать деньги в банкоматах за проценты, снимайте валюту в отделении своего банка бесплатно.



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