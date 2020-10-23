Куда уходят деньги или как прожить на одну зарплату

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Седлецкая Татьяна
Фото: kumushka.com
Google Pay, кредитные карты в
телефоне с функцией одного касания,
автоматическое ежемесячное продление услуг Интернета — все это способствует "облегчению"
траты денег. А вы точно знаете, на что тратите свои деньги? Читайте дальше, чтобы
узнать о простых способах сэкономить.
Если вы действительно хотите сэкономить, вам нужно
составить бюджет. Создание бюджета и его отслеживание — самая важная часть
любого плана экономии. Найдите время, чтобы распределить все свои ежедневные,
еженедельные и ежемесячные расходы – так вы получите четкое представление о
своем потенциале сбережений.
Пишите список покупок. Следование четкому списку
необходимых товаров избавит вас от спонтанных покупок в супермаркете. Главное,
берите только то, что вам действительно нужно.
Если вы каждое утро посещаете местную кофейню, вы тратите
минимум 750 грн в месяц на горячие напитки. Хотите экономить? Берите в дорогу
кофе, сваренный дома!
Сходить в кино и посмотреть долгожданный фильм —
удовольствие. Вы много работаете и вы это заслужили. Учитывая тот факт, что стоимость билетов
в кино существенно возросла за последний год, возможно, вы предпочтете свой
диван креслу в кинотеатре. Вместо того чтобы отдавать заработанные деньги
голливудским режиссерам, положите их на свой банковский счет и посмотрите фильм
с попкорном дома.
Внимательнее изучите комиссии вашего банка, процентные
ставки, расходы по кредитной карте и любые другие финансовые сборы, которые
стоят вам денег. Подумайте, какие сборы можно полностью исключить из бюджета, а
какие — снизить. Например, вместо того, чтобы снимать деньги в банкоматах за проценты,
снимайте валюту в отделении своего банка бесплатно.
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