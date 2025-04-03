Клубника будет большой и сладкой: что нужно сделать во время цветения

В апреле под клубнику обязательно нужно внести подкормку, которая будет помогать ягоде нормально развиваться и укреплять растение. При этом есть несколько вариантов эффективных подкормок.

Клубника. Фото из открытых источников

Огородники, которые постоянно собирают классные урожаи клубники, рекомендуют во время цветения растения внести одну из трех подкормок, которые положительно повлияют на рост ягоды и ее вкусовые качества.

Первая – дрожжевой раствор. В пяти литрах воды разведите килограмм свежих дрожжей и оставьте раствор настаиваться. После этого разведите поллитра такого раствора в десяти литрах воды. Под каждый кустик клубники нужно подлить поллитра такой подкормки.

Второй способ – настой из крапивы. Свежую крапиву сложите в бочку или другую большую емкость и залейте водой. Оставьте настой на несколько дней, чтобы он перебродил. Таким питательным раствором нужно полить кусты клубники из расчета: литр жидкости под один куст.

Третий способ – раствор мочевины. В двух литрах воды разведите 10 г мочевины. Под каждый куст нужно подлить поллитра данной жидкости.

Читайте также на портале "Комментарии" — ученые из Государственного университета Сан-Диего (США) сделали важное открытие: регулярное употребление клубники в разы повышает антиоксидантную защиту организма и улучшает память. Результаты этого важного исследования опубликованы в научном издании Nutrition, Metabolism, and Cardiovascular Diseases (NCDM).

В масштабном эксперименте приняли участие люди 65+, у которых были проблемы с лишним весом. Важно отметить, что на момент начала эксперимента у испытуемых не было проблем с памятью, сердцем и сосудами. Ученые разделили добровольцев на две группы. Одной группе давали плацебо, другая получала специально разработанный сублимированный клубничный напиток – смузи.

Клубничный напиток, который пили участники эксперимента, содержал повышенную концентрацию полифенолов – мощных антиоксидантных соединений, которые защищают клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, и эффективно борются с воспалительными процессами в организме.