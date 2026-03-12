Какие растения привлекают опасных насекомых в сад: список культур, которые могут привлекать ос, шершней и других вредителей

Рубрики
Многие садоводы пытаются сделать свой участок красивым и плодородным, высаживая декоративные цветы, фруктовые деревья и ягоды. Однако некоторые растения могут привлекать опасных или вредных насекомых, которые не только портят урожай, но и представляют угрозу людям.
Эти растения притягивают опасных насекомых: что лучше не сажать у дома и как защитить сад
Специалисты объясняют, что насекомых привлекают прежде всего сладкий аромат цветов, нектар и спелые или подгнившие плоды . Именно эти факторы могут превратить сад в место, где активно появляются шершни, осы, муравьи и другие вредители.
Особо внимательными следует быть весной и летом, когда насекомые активно ищут источники пищи и места для гнездования.
Одними из самых опасных насекомых для человека считаются шершни . Их укусы очень болезненны и могут быть опасны для людей с аллергией.
Некоторые растения особенно привлекают этих насекомых.
Сирень. Его сильный сладкий аромат во время цветения привлекает не только пчел, но и ос и шершней. Поэтому кусты сирени нежелательно высаживать возле детских площадок или зон отдыха.
Фруктовые деревья. Шершни активно питаются соком плодов. Больше всего их привлекают яблони, груши, сливы, абрикосы и персики, особенно если плоды перезрели или начали бродить.
Виноград. Сладкий сок ягод является одним из самых сильных "магнитов" для ос и шершней.
Малина, ежевика и клубника. Ягоды с высоким содержанием сахара часто привлекают ос, которые могут повреждать урожай.
Подсолнечник. Нектар и пыльца этого растения привлекают разные виды насекомых, включая агрессивные.
Боярышник и калина. Их цветы обладают сильным ароматом и могут притягивать ос и других насекомых.
Кроме шершней и ос, некоторые культуры могут создавать благоприятные условия для других нежелательных насекомых.
Розы и смородина часто поражаются тлей. Эти мелкие насекомые высасывают соки растений и быстро размножаются.
Капуста, редис и брокколи привлекают капустных бабочек и гусениц.
Картофель, томаты и баклажаны могут привлекать колорадских жуков.
Яблони и груши часто становятся местом появления плодожорки – вредителя, повреждающего плоды.
Смородина и крыжовник могут привлекать стакан и других насекомых, уничтожающих побеги.
Также многие растения могут привлекать муравьёв , особенно если на них появляется тля. Муравьи фактически разводят этих насекомых, ведь питаются их сладкими выделениями.
Садоводы часто используют растения с резким ароматом, которые могут отпугивать вредителей.
Самые известные из них:
бархатцы
мята
полынь
базилик
чабрец
майоран
пижмо
лаванда
герань
Аромат этих растений насекомые не переносят, поэтому их часто высаживают между грядками или у входа в дом.
Например, бархатцы могут помочь уменьшить количество нематод и тли, а мята и лаванда часто отпугивают ос и комаров.
Кроме правильного выбора растений, важно соблюдать несколько простых правил.
Специалисты советуют регулярно убирать опавшие плоды , поскольку именно они больше всего привлекают ос и шершней.
Также стоит:
– косить высокую траву
– убирать остатки пищи на участке
– регулярно осматривать деревья и кустарники
– использовать сетки на окнах и дверях
Еще один немаловажный момент – не оставлять на участке открытые емкости со сладкими напитками или вареньем , поскольку запах сахара быстро привлекает насекомых.
Эксперты отмечают, что правильное сочетание растений и регулярный уход за участком могут значительно снизить количество опасных насекомых в саду.
