Какие растения привлекают опасных насекомых в сад: список культур, которые могут привлекать ос, шершней и других вредителей

Многие садоводы пытаются сделать свой участок красивым и плодородным, высаживая декоративные цветы, фруктовые деревья и ягоды. Однако некоторые растения могут привлекать опасных или вредных насекомых, которые не только портят урожай, но и представляют угрозу людям.

Эти растения притягивают опасных насекомых: что лучше не сажать у дома и как защитить сад

Специалисты объясняют, что насекомых привлекают прежде всего сладкий аромат цветов, нектар и спелые или подгнившие плоды . Именно эти факторы могут превратить сад в место, где активно появляются шершни, осы, муравьи и другие вредители.

Особо внимательными следует быть весной и летом, когда насекомые активно ищут источники пищи и места для гнездования.

Какие растения могут привлекать шершней и ос

Одними из самых опасных насекомых для человека считаются шершни . Их укусы очень болезненны и могут быть опасны для людей с аллергией.

Некоторые растения особенно привлекают этих насекомых.

Сирень. Его сильный сладкий аромат во время цветения привлекает не только пчел, но и ос и шершней. Поэтому кусты сирени нежелательно высаживать возле детских площадок или зон отдыха.

Фруктовые деревья. Шершни активно питаются соком плодов. Больше всего их привлекают яблони, груши, сливы, абрикосы и персики, особенно если плоды перезрели или начали бродить.

Виноград. Сладкий сок ягод является одним из самых сильных "магнитов" для ос и шершней.

Малина, ежевика и клубника. Ягоды с высоким содержанием сахара часто привлекают ос, которые могут повреждать урожай.

Подсолнечник. Нектар и пыльца этого растения привлекают разные виды насекомых, включая агрессивные.

Боярышник и калина. Их цветы обладают сильным ароматом и могут притягивать ос и других насекомых.

Какие растения привлекают других вредителей

Кроме шершней и ос, некоторые культуры могут создавать благоприятные условия для других нежелательных насекомых.

Розы и смородина часто поражаются тлей. Эти мелкие насекомые высасывают соки растений и быстро размножаются.

Капуста, редис и брокколи привлекают капустных бабочек и гусениц.

Картофель, томаты и баклажаны могут привлекать колорадских жуков.

Яблони и груши часто становятся местом появления плодожорки – вредителя, повреждающего плоды.

Смородина и крыжовник могут привлекать стакан и других насекомых, уничтожающих побеги.

Также многие растения могут привлекать муравьёв , особенно если на них появляется тля. Муравьи фактически разводят этих насекомых, ведь питаются их сладкими выделениями.

Какие растения помогают отпугнуть насекомых

Садоводы часто используют растения с резким ароматом, которые могут отпугивать вредителей.

Самые известные из них:

бархатцы

мята

полынь

базилик

чабрец

майоран

пижмо

лаванда

герань

Аромат этих растений насекомые не переносят, поэтому их часто высаживают между грядками или у входа в дом.

Например, бархатцы могут помочь уменьшить количество нематод и тли, а мята и лаванда часто отпугивают ос и комаров.

Что еще помогает оградить сад от насекомых

Кроме правильного выбора растений, важно соблюдать несколько простых правил.

Специалисты советуют регулярно убирать опавшие плоды , поскольку именно они больше всего привлекают ос и шершней.

Также стоит:

– косить высокую траву

– убирать остатки пищи на участке

– регулярно осматривать деревья и кустарники

– использовать сетки на окнах и дверях

Еще один немаловажный момент – не оставлять на участке открытые емкости со сладкими напитками или вареньем , поскольку запах сахара быстро привлекает насекомых.

Эксперты отмечают, что правильное сочетание растений и регулярный уход за участком могут значительно снизить количество опасных насекомых в саду.

