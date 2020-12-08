Какие предметы в доме необходимо пылесосить регулярно

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Светлана Шкурупий
Во время уборки дома важно уделять внимание всем местам и предметам, на которых скапливается пыль. И это не только ковры и мебель. Если хотите, чтобы ваша квартира была чистой, обязательно обратите внимание на следующие предметы.
уборка в доме / фото: Freepik
Выдвижные ящики
Периодически проводите уборку во всех своих выдвижных ящиках, особенно, если там хранится постельное белье и одежда. Там накапливается много пыли, которая может вызвать неприятный запах. Также не стоит забывать, что осевшие пылевые частицы могут попасть в организм.
Шторы и жалюзи
Всего за один сезон ваши шторы и жалюзи могут собрать очень много пыли, и она может циркулировать по комнате, если вы часто открываете окно. Чтобы этого не допустить, постарайтесь хотя бы раз в две недели пылесосить эти вещи мягкой насадкой.
Матрасы
На матрасе также может скапливаться много пыли и ороговевших частичек кожи, а еще там могут "жить" пылевые клещи, что не очень хорошо. Поэтому, приблизительно раз в 2 месяца пылесосьте свой матрас или выносите его на балкон для проветривания.
Веник или метла
Да, эти предметы также нуждаются в чистке, ведь на их щетинках собирается пыль, волосы, шерсть, которую вы можете снова разнести по всей квартире.
Напомним, что во время уборки многие хозяйки совершают ошибки, которые приводят к тому, что в доме не становится чище, а скорее, наоборот.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые провели исследование и выяснили, какой предмет в ванной комнате является самым "грязным". И если раньше считалось, что это туалет, то результат нового эксперимента удивил всех.
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