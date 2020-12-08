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Какие предметы в доме необходимо пылесосить регулярно

Об этих местах и предметах люди часто забывают

сегодня, 20:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Во время уборки дома важно уделять внимание всем местам и предметам, на которых скапливается пыль. И это не только ковры и мебель. Если хотите, чтобы ваша квартира была чистой, обязательно обратите внимание на следующие предметы.

Какие предметы в доме необходимо пылесосить регулярно

уборка в доме / фото: Freepik

Выдвижные ящики

Периодически проводите уборку во всех своих выдвижных ящиках, особенно, если там хранится постельное белье и одежда. Там накапливается много пыли, которая может вызвать неприятный запах. Также не стоит забывать, что осевшие пылевые частицы могут попасть в организм.  

Шторы и жалюзи

Всего за один сезон ваши шторы и жалюзи могут собрать очень много пыли, и она может циркулировать по комнате, если вы часто открываете окно. Чтобы этого не допустить, постарайтесь хотя бы раз в две недели пылесосить эти вещи мягкой насадкой. 

Матрасы

На матрасе также может скапливаться много пыли и ороговевших частичек кожи, а еще там могут "жить" пылевые клещи, что не очень хорошо. Поэтому, приблизительно раз в 2 месяца пылесосьте свой матрас или выносите его на балкон для проветривания. 

Веник или метла

Да, эти предметы также нуждаются в чистке, ведь на их щетинках собирается пыль, волосы, шерсть, которую вы можете снова разнести по всей квартире. 

Напомним, что во время уборки многие хозяйки совершают ошибки, которые приводят к тому, что в доме не становится чище, а скорее, наоборот.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые провели исследование и выяснили, какой предмет в ванной комнате является самым "грязным". И если раньше считалось, что это туалет, то результат нового эксперимента удивил всех.


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Источник: https://www.goodhouse.ru/home/najdi-vremja-dlja-zhizni/8-mest-v-dome-kotorye-sleduet-pylesosit-gorazdo-chashche-chem-vy-privykli/?from=main_2
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