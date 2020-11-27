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Как выбрать сладкую и полезную хурму

Спелая и правильно выбранная хурма - источник витаминов для организма

сегодня, 05:30
Автор:

Кириєнко Анна

Сезон хурмы в разгаре. Сейчас ее можно найти повсюду. Но как не ошибиться и выбрать самый вкусный и полезный плод, чтобы он не вязал во рту? Сайт "Комментарии" дает несколько советов.

Как выбрать сладкую и полезную хурму

Фото: venskayadacha.com

1. Выбирайте хурму сортов Королек и Шарон. Они сладкие и не имеют вяжущего привкуса, даже если плоды недозрелые.

2. Покупайте мягкую хурму. Должно быть ощущение, что сочный спелый плод должен вот-вот лопнуть в руках. Он не будет вязать во рту и принесет больше пользы и удовольствия, чем зеленая ягода.

3. Обращайте внимание на цвет и листочки. Спелая хурма любого сорта имеет ярко-оранжевую окраску. Листочки вкусной хурмы должны быть сухими, бурого цвета.

4. Если вы заметили черные пятна на хурме, не покупайте ее. Пятна свидетельствуют о том, что хурма уже перезрела и начинает портиться. С каждым днем польза от такой ягоды уменьшаться.

Если же вы все-таки приобрели вяжущую или недозрелую хурму — положите ее в морозильную камеру минимум на полчаса. Холод уберет неприятную вязкость, плод станет мягким.

Сайт "Комментарий" также рекомендует прочитать мнение диетолога о пользе от замороженных продуктов.



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Источник: https://lviv.vgorode.ua/news/dosuh_y_eda/274203-lvivianynu-na-zamitku-yak-pravylno-vybraty-khurmu
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