Как выбрать рюкзак: несколько советов для мужчины

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Павел Зинченко
Сегодня рюкзак является одним из самых важных аксессуаров для современного мужчины. Ноутбук, книга, сменная одежда... Список вещей, которые могут пригодиться мужчине, огромен. Именно поєтому крайне важно правильно выбрать хороший и качественный рюкзак. Сегодня мы расскажем тебе, как это лучше делать, поможет нам портал mport.
Определись с размером рюкзака, ориентируясь на свои цели и то, что обычно кладешь в него. Будет лучше, если после стандартной загрузки в нем останется небольшой запас места на всякий случай. Обилие удобных карманов будет кстати.
Удобство вещи зависит в первую очередь от лямок. Если приходится проводить целые дни на ногах, а за плечами при этом будет миллион важных мелочей, тебе точно захочется, чтобы лямки были комфортными. Вібирай рюкразак с не слишком узкими и довольно мягкими лямками, которые можно отрегулировать по длине.
Трендовые модели в 2020 году - это рюкзаки классической закругленной сверху формы. Цвета выбирай универсальные - черный, тёмно-синий, темно-серый или хаки, и без лишних деталей. Материалы также не стоит брать эксклюзивные - вполне подойдут кожа или заменитель, нейлон, плотный хлопок (в идеале с водоотталкивающей пропиткой).
Будем надеется, ты таки сможешь найти себе надежного спутника, который будет хранить твои вещи в любой ситуации. Также издание "Комментарии" расскажет, как быть харизматичным мужчиной.
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