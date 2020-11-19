Как уволиться с весельем и треском: несколько интересных идей

Если уж тебе пришлось столкнуться с увольнением, то есть два варианта развития событий — просто молча удалиться, направляя в сторону коллег полные презрения взгляды, или же просто повеселиться. Сегодня мы расскажем тебе о нескольких интересных розыграшах, после которых тебя запомнят надолго. Если, конечно, догадаются, что это именно твои шутки.

Розыграши на случай увольнения

Офисный стул

Насыпь в корпоративный чайник солидную порцию фенолфталеина (также известен, как пурген). Совершать этот страшный террористический акт необходимо с самого утра, периодически подливая свежей водички, приправленой мощным слабительным. Вся прелесть в том, что тебя врядли вычислят — не до того будет.

Волшебный букет

Загляни во все туалеты, щедро разбрызгивая "Тройной одеколон". Для особо утонченных коллег згодится и символ советской эпохи — "Шипр". Получится прекрасная комбинация в связке з предидущим советом.

Гори все огнем

Направляясь к выходу, не забудь заглянуть во все отделы, не забыв забросить в приоткрытые двери маленькие петарды. Большие не стоит – вдруг кто-то перепугается больше, чем нужно, а туалеты уже будут заняты теми, кто успел хлебнуть чаю с пургеном.

Киндер-сюрприз

Не забудь распихать по труднодоступным местам разбитые яйца в целофановых пакетиках. Такими местами могут стать навесные потолки, недоступные ящики тумбочек и так далее. Через пару недель твои коллеги получат незабываемые ощущения. Особенно если в помещении жарко.

Эти розыграши подниму тебе настроение. Хотя никогда не будет лишним уйти мирно и оставить по себе хорошую память. Также издание "Комментарии" расскажет, как быстро заработать деньги.

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