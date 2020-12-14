Как устранить похмелье - пошаговая инструкция от врачей

Все мы иногда выпиваем лишнего. В таком случае нас утром ждет неприятное состояние похмелья, которое заставляет сожалеть о сделанном накануне. Чтобы похмелье прошло легче, врач-патофизиолог Алена Парецкая и врач-невролог Евгений Мосин предлагают действовать по четкому плану, который поможет вашему организму быстрее оправиться от вечеринки или праздника.

Врачи рассказали как устранить похмелье. Фото: tolknews.ru

1. Выспитесь

Ужасное состояние после алкоголя проходит за 24 часа. Будет лучше, если большую часть похмелья вы проведете во сне. К тому же, чем больше вы будете отдыхать, тем организму будет становиться легче.

2. Восстановите баланс жидкости

Алкоголь выводит жидкость из организма. Потому, как при употреблении алкоголя, так и после него медики рекомендуют пить больше воды. Это позволит избежать обезвоживания организма. Обычно человек должен выпивать 8 стаканов в день, а при похмелье — в 2 раза больше. Желательно пить минеральную воду, свежевыжатые соки или чай с медом.

3. Обратитесь к аптечным препаратам

Прежде всего необходимо выпить сорбент, который выведет из организма токсины. Если вам болит голова, найдите в аптечке парацетамол. Он может помочь снять дискомфорт. В тяжелых случаях эксперты рекомендуют принимать обезболивающие таблетки, которыми вы пользуетесь при болях обычно. Еще одним отличным способом восполнить потерю питательных веществ могут стать растворимые таблетки с витаминами.

4. Хорошо поешьте

Возможно, вы не голодны, но в любом случае во время похмелья надо заставить себя позавтракать. Чтобы побороть неприятные симптомы, следует включить в рацион яйца, бананы или легкий суп.

5. Не похмеляйтесь

Если вы выпьете алкоголь утром, вам может показаться, что стало легче. На самом деле, отравления станет только сильнее. Новая доза алкоголя — это дополнительная нагрузка на организм, которая только добавит сложностей.

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