Как создать полезный домашний сад: выбираем растения, которые будут очищать воздух

Появилась ли идея устроить дома сад? Выбирая растения для домашнего сада, обратите внимание на те, которые способны убирать пыль и нейтрализовать вредные вещества. Подобрали несколько растений, которые не только украсят ваш интерьер, но и улучшат качество воздуха в вашем доме.

Горшечные цветы для дома: подборка

Ухаживая за этими растениями, вы пользуетесь своим домом: теперь всегда будет чистый и свежий воздух. Это почти естественный кондиционер дома.





1. Гербера

Гербера, хотя и не используется в медицинских целях, отлично очищает воздух от бензола и способствует улучшению сна.

Совет: Гербер нуждается в ярком рассеянном свете и регулярном поливе. Важно избегать переувлажнения почвы.





2. Фикус Бенджамина

Это растение эффективно очищает воздух от пыли и вредных соединений, выделяемых мебелью и пластиком. Стволы фикуса можно закручивать в разные причудливые формы.

Совет: фикус нуждается в умеренном поливе и ярком, но рассеянном свете. Летом его можно выставлять на балкон.





3. Хамедорея (бамбуковая пальма)

Хамедорея не только увлажняет воздух, но и удаляет из него формальдегид. Она станет настоящим украшением вашего дома.

Совет: хамедорее требуется рассеянный свет и регулярный полив. Обеспечьте ей достаточную влажность, особенно в отопительный сезон.





4. Сансевьерия (тещин язык)

Это растение выживает в любых условиях и эффективно впитывает оксиды азота и формальдегиды.

Совет: сансевьер следует поливать умеренно, избегая чрезмерного увлажнения почвы. Она может выдержать как яркое солнце, так и полутень.





5. Лимонное деревце

Лимонные деревца очищают воздух от бактерий и микробов, наполняя его свежестью.

Совет: лимонному деревцу требуется яркий свет и регулярный полив. Зимой важно обеспечить ему дополнительную влажность, разместив рядом сосуд с водой.





6. Хлорофитум

Это растение эффективно удаляет из воздуха окиси углерода и формальдегид, выделяя много кислорода.

Совет: хлорофитум нуждается в ярком, но рассеянном свете и регулярном поливе. Добавляя интересное кашпо, вы сделаете это растение стильным элементом интерьера.





7. Бегония

Бегония притягивает пыль, увлажняет воздух и нейтрализует вредные грибки и бактерии.

Совет: опрыскивайте бегонию водой для поддержания влажности. Она нуждается в ярком рассеянном свете и регулярном поливе.





8. Спатифиллум

Это растение очищает воздух от спор плесени, трихлорэтилена и формальдегида.

Совет: спатифиллум нуждается в регулярном поливе и рассеянном свете. Важно избегать застоя воды в почве.





9. Драцено

Драцена нейтрализует отрицательную энергию и удаляет из воздуха бензол и трихлорэтилен.

Совет: драцена нуждается в ярком рассеянном свете и умеренном поливе. Во время роста ее можно подкармливать удобрениями.





10. Алое

Алоэ удаляет с воздуха формальдегид и помогает при простуде и насморке.

Совет: алоэ нуждается в ярком свете и умеренном поливе. Во время зимнего периода его следует поливать реже.





11. Шеффлера

Шеффлер нейтрализует смолы и никотин из табачного дыма.

Совет: шеффлеру требуется много рассеянного света и регулярный полив. Обеспечьте ему достаточную влажность воздуха.