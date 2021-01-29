Как правильно выбрать пшено: рекомендации

На волне популярности правильного питания и здорового образа жизни пшено становится все более популярным продуктом в рационе украинцев.

Пшено (фото из открытых источников)

Пшено производится из прося, которое богато ценными витаминами и минералами, причем их содержание значительно превышает количество питательных веществ в модных чиа и булгуре.

Однако эксперты предупреждают – пшено нужно правильно выбирать, чтобы вместо пользы оно не принесло организму вред

Во-первых, нужно выбирать крупу, расфасованную в прозрачную упаковку, чтобы оценить целостность и цвет зерен. Чем ярче крупа — тем больше в ней ценных компонентов.

Нужно выбирать пшено-дранец — это блестящие цельные зерна без цветочных пленочек. Дробленое пшено — это побочный продукт переработки крупы, оно наименее ценно из-за разрушенной структуры.

Напомним, полба богата на витамины группы В, Е и РР, а также железо, натрий, фосфор, кальций и другие ценные элементы. В состав этой крупи входит большое количество клетчатки, которая стимулирует перистальтику кишечника, облегчая тем самым передвижение по нему пищи. Многие называют полбу "даром предков", потому что она обладает многими полезными свойствами. Например, ее регулярное употребление укрепляет иммунную систему, способствует нормализации сахара в крови.

Также эта уникальная крупа улучшает кровообращение и работу сердца, стабилизируя кровяное давление. А благодаря никотиновой кислоте она приводит в норму работу надпочечников. К слову, самое распространенное блюдо из полбы, конечно, каша. Ее можно сварить только из полбы и молока, или с добавлением других ингредиентов: сухофруктов, орехов, апельсина, яблока.



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