kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.11.2020

BTC/USD

16124.47

ETH/USD

467.75

LTC/USD

64.94

НБУ 13.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг лайфхаки Как определиться с выбором телевизора для кухни: несколько полезных советов
commentss НОВОСТИ Все новости

Как определиться с выбором телевизора для кухни: несколько полезных советов

Для просмотра любимой кулинарной программы тебе прийдется внимательно присмотреться к выбору телевизора

сегодня, 16:59
Автор:

Павел Зинченко

21 век — эра кулинарных телепрограмм. С помощью таких шоу можно готовить новые блюда. Конечно намного удобнее будет, если просто на кухне будет установлен телевизор.

Как определиться с выбором телевизора для кухни: несколько полезных советов

Выбираем телевизор для кухни

Требования к телевизору на кухне

Стоит учитывать условия, в которых будет эксплуатироваться телевизор. ТВ-панель используется на кухне гораздо реже, чем в других комнатах. Поэтому можно отказаться от покупки модели с передовыми функциями. Например, функция "Смарт" на кухне ни к чему.

Если не хочется смотреть рекламу или обычные телеканалы, или есть необходимость просматривать видеоролики из сети, то всегда можно купить смарт-приставку, которая расширит функциональность ТВ-приемника. Такое устройство стоит недорого.

Диагональ экрана выбирается в зависимости от габаритов комнаты. Обычно на кухне устанавливается компактная техника. Телевизор в большинстве случаев монтируется на стене так, чтобы никому не мешать. Диагонали в 22-30 дюймов будет вполне достаточно. Если габариты помещения позволяют, то можно приобрести и большую модель.

Особенности подключения

Для максимального комфорта панель должна иметь такие разъемы:

USB — для подключения носителя с фильмом, сериалом или любимой программой;

HDMI — для подключения смарт-приставки;

компонентный выход — "тюльпаны" (для старых моделей);

Wi-Fi-модуль для беспроводного подключения к Интернету (не обязательно).

Приготовление пищи будет гораздо веселее, если в комнате установлен современный телевизор.

Также издание "Комментарии" расскажет, насколько велико сейчас влияние ТВ на умы людей.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ