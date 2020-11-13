Как определиться с выбором телевизора для кухни: несколько полезных советов

21 век — эра кулинарных телепрограмм. С помощью таких шоу можно готовить новые блюда. Конечно намного удобнее будет, если просто на кухне будет установлен телевизор.

Выбираем телевизор для кухни

Требования к телевизору на кухне

Стоит учитывать условия, в которых будет эксплуатироваться телевизор. ТВ-панель используется на кухне гораздо реже, чем в других комнатах. Поэтому можно отказаться от покупки модели с передовыми функциями. Например, функция "Смарт" на кухне ни к чему.

Если не хочется смотреть рекламу или обычные телеканалы, или есть необходимость просматривать видеоролики из сети, то всегда можно купить смарт-приставку, которая расширит функциональность ТВ-приемника. Такое устройство стоит недорого.

Диагональ экрана выбирается в зависимости от габаритов комнаты. Обычно на кухне устанавливается компактная техника. Телевизор в большинстве случаев монтируется на стене так, чтобы никому не мешать. Диагонали в 22-30 дюймов будет вполне достаточно. Если габариты помещения позволяют, то можно приобрести и большую модель.

Особенности подключения



Для максимального комфорта панель должна иметь такие разъемы:

USB — для подключения носителя с фильмом, сериалом или любимой программой;

HDMI — для подключения смарт-приставки;

компонентный выход — "тюльпаны" (для старых моделей);

Wi-Fi-модуль для беспроводного подключения к Интернету (не обязательно).

Приготовление пищи будет гораздо веселее, если в комнате установлен современный телевизор.

Также издание "Комментарии" расскажет, насколько велико сейчас влияние ТВ на умы людей.

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