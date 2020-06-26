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Как охладить квартиру без кондиционера: простые советы

Охладить комнату без кондиционера помогут доступные средства

сегодня, 14:30
Автор:

Светлана Шкурупий
Как охладить квартиру без кондиционера: простые советы

Самый быстрый способ охладить помещение - включить кондиционер. Но не у всех есть средства на его приобретение. Представляем вам несколько лайфхаков, которые помогут эффективно охладить квартиру в жаркие дни.

Повесьте шторы или жалюзи

Самый простой способ - закройте окна с помощью штор, чтобы солнечные лучи не проникали внутрь помещения и не нагревали воздух. Их придется держать закрытыми до тех пор, пока жара на улице не спадет.  

Проветривайте правильно

Если хотите, чтобы в квартире было прохладно, научитесь ее правильно проветривать. Окна днем открывать не стоит, потому что горячий воздух попадает в помещение и в нем становится очень душно. Лучше всего их открывать с 4 до 7 утра, когда солнце только встает, а также поздно вечером - после 22 часов. 

Увлажняйте воздух

Более комфортным будет использование мобильных освежителей воздуха с функцией охлаждения. Это не традиционные кондиционеры, поскольку они не имеют воздуховодов. В них необходимо заливать холодную (в идеале, ледяную) воду, которая впоследствии будет испаряться, снижая температуру в среднем на 7-8 градусов по сравнению с показателями термометра за окном. 

Выключите бытовую технику

Не пользуйтесь без особой надобности приборами, которые нагревают воздух. К ним относится: телевизор, электрический чайник, плита, духовка, утюг и прочее. 

Влажная уборка 1-2 раза в день

Протирайте пол и мебель хотя бы раз в день. Для этого используйте ледяную воду: она охладит поверхности. У этого способа есть еще один бонус — в квартире станет легче дышать, потому что в воздухе будет меньше пыли.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, способствует ли кондиционер передаче коронавируса. 


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Источник: https://blog.domclick.ru/post/11-sposobov-okhladit-kvartiru-bez-kondicionera
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