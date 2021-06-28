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Как ночью спастись от жары, если нет кондиционера

Эксперты перечислили несколько способов, которые помогут выспаться в жару, если у вас нет кондиционера

сегодня, 16:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Летняя жара в ночное время может создавать сильный дискомфорт, особенно, если у вас нет кондиционера или вентилятора. Что же делать в таких случаях, чтобы нормально выспаться? 

Как ночью спастись от жары, если нет кондиционера

Сон в жару (фото из открытых источников)

Позаботьтесь о прохладе заранее

Днем закройте все занавески в спальной комнате, даже если в окна не попадает яркое солнце. Это поможет хоть немного охладить помещение. 

Устройте сквозняк

За полчаса до сна отройте окна в квартире, чтобы был сквозняк, но ненадолго, чтобы не впускать нагретый воздух. 

Заморозьте белье

Если вы не можете выспаться из-за жары, то воспользуйтесь и таким лайфхаком. За пару минут до сна оставьте свое постельное белье в морозилке. Эксперты говорят, что можно в холодильник положить и носки, потому что охлаждение ног может снизить общую температуру тела. 

Сходите в душ перед сном

Высокая температура в течение дня заставляет вас активно потеть, что создает неприятную "пленку" на теле. Прохладная вода перед сном охладит и освежит вас.

Выключите технику

Воздух нагревают работающие электроприборы, поэтому заранее выключите технику, которой не пользуетесь.

Используйте хлопок, лен или шелк

Выбирайте для сна постельное белье из хлопка или льна, потому что они будут давать прохладу, а пижаму можно взять из шелка. 

Напомним, что в жаркую погоду лучше отказаться от употребления пива и других спиртных напитков, потому что они не помогают утолить жажду, а приводят к обезвоживанию организма.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в летнее время эксперты советуют немного изменить рацион, в частности, сократить его калорийность и исключить несколько продуктов. От чего же следует отказаться в жару?



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Источник: https://www.popmech.ru/diy/710063-kak-spastis-ot-zhary-nochyu-esli-net-kondicionera-i-ventilyatora/?from=main_photo
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