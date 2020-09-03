Как избавиться от боли, не прибегая к таблеткам

Жизнь - боль. В самых разных местах. В коленях, голове, горле, боку, пояснице. Временами вообще не представляешь, как избавиться от болевых ощущений. Но как-то протянуть до прихода врача или визита в аптеку все-таки надо. Поэтому сегодня с помощью портала mport мы расскажем несколько хитростей, которые помогут приглушить некоторые виды боли.

Если щекочет в горле

Потереби свое ухо. В результате стимуляции ушных нервов, в горле рефлекторно происходит мышечный спазм, который облегчит неприятную щекотку.

Если ты плохо слышишь собеседника

Повернись правым ухом к своему собеседнику, оно лучше улавливает быстрые речевые ритмы. А если хочется услышать очень тихую мелодию, повернись к источнику звука левым ухом. Оно лучше распознает музыкальные тона.

Если по ночам мучает изжога

Спи на левом боку. В результате исследований стало известно, что в таком положении человек меньше страдает от попадания кислоты в пищевод. Пищевод и желудок расположены под определенным углом: когда ты лежишь на правом боку, желудок оказывается выше, а когда на левом - ниже. В таком случае "затекание" кислоты из него менее вероятно.

Если болит зуб

Тебе даже не прийдется открывать рот, чтобы облегчить зубную боль. Разотри кубик льда на тыльной стороне ладони - в V-образной перепонке между большим и указательным пальцем. Стимуляция нервов на этом участке руки блокирует болевые сигналы мозга, что поможет уменьшить зубную боль и продержаться до визита к стоматологу.

Если после бега колет в боку

Выдыхай, когда наступаешь на левую ногу. Большинство людей делает наоборот и выдыхает, когда касается земли правой ногой. Это создает давление на печень, которая находится справа, а она давит на диафрагму и вызывает боль в боку.

В большинстве своем эти маленький хитрости помогут облегчить боль, но не вылечат. Поэтому обратится к врачу или принять лекарства все таки прийдется. Также издание "Комментарии" расскажет, как пережить сильную жару.

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