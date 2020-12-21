Что делать, если на ноутбук пролилась вода

Современную жизнь сложно представить без ноутбука, ведь с его помощью мы работаем, отдыхаем и узнаем новую информацию. И многим людям нравится проводить время за ноутбуком с кружечкой кофе, чая или другим напитком, который может стать причиной его поломки. Что же делать, если на клавиатуру попала жидкость?

что делать, если на ноутбук попала вода (фото из открытых источников)

Эксперты отметили, что в таких случаях нельзя паниковать, лучше сосредоточьтесь на выполнении ряда действий, которые помогут спасти технику или минимизировать последствия проблемы. И в первую очередь, нужно быстро выключить ноутбук, перевернуть его и извлечь блок питания. Далее отключите все периферические устройства: мышку, флешку, принтер и т. д. Переверните ноутбук "вверх ногами", чтобы жидкость выливалась быстрее, с помощью бумажных полотенец соберите воду с поверхности корпуса. Рекомендуется дополнительно встряхнуть его, чтобы вытрясти остатки жидкости. Такой подход позволяет предотвратить попадание напитков на материнскую плату.

Следующий шаг – разбор корпуса. Будьте готовы к тому, что девайс будет на просушке 1-2 дня в разобранном виде. Можно приблизительно оценить масштаб повреждений, исходя из того, какая именно жидкость была пролита.

Эксперты говорят, что если на клавиатуру попала вода, то шансы на спасение устройства высоки, потому что вода, по сравнению с другими напитками, безобидная жидкость.

Если же ноутбук пострадал от чая, кофе и других напитков с сахаром, а также от пива или вина, тогда дела обстоят хуже. Такие напитки содержат кислоты, агрессивно действующие на электронику. При чем, пиво и фруктовые соки самые коварные.

Как правило, ноутбук, после попадания на него жидкости, можно починить, но все зависит от деталей, которые были повреждены. Дороже всего обойдется замена системной платы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что китайская компания представит двухрежимнуюмини-клавиатуру.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!