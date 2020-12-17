Четыре способа заснуть, когда мешают навязчивые мысли

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Таисия Ерохина
Очень часто мы не можем уснуть. Это бывает даже тогда, когда мы очень устали физически. Виной всему — множество тревожных и навязчивых мыслей, которые нас преследует. Однако есть несколько простых советов, которые помогут этого избежать. Четыре действенных рекомендации для того, чтобы избавиться от навязчивых мыслей перед сном, раскрыл Telegram-канал Минздрава Украины "Психологическая поддержка".
Фото из открытых источников
Запись мыслей
Один из способов успокоить свое воображение — это записать свои мысли перед сном. Постарайтесь описать их очень подробно. Благодаря этому вы ляжете в кровать и никакие мысли не будут мешать вам заснуть.
Чтение
Если вы уже много раз прокрутили в голове все события прошедшего дня, а сон никак не приходит, возьмите книгу и почитайте. Это поможет мозгу расслабиться и отдохнуть.
Музыка
Если вы не можете расслабиться, включите расслабляющую музыку. Благодаря этому вы сможете отвлечься от мыслей и сосредоточиться на музыке, которая будет успокаивать вас.
Медленное дыхание
Сосредоточьтесь на дыхании. Лежа в постели, делайте глубокие и медленные вдохи и выдохи. Размеренное дыхание поможет расслабить тело, снять стресс и прогнать ненужные мысли.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно новому исследованию американских ученых, курение сигарет и сон человека тесно связаны. Так, употребление никотина на ночь вызывает у людей бессонницу. Эксперты уверяют, что никотин является стимулятором, в то время как многие употребляют его для того, чтобы расслабиться. Ученые провели исследование, в котором приняли участие около тысячи человек в возрасте от 22 до 60 лет. Исследователи проанализировали данные о сроках курения, продолжительность сна и тяжесть бессонницы.
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