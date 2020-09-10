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Четыре совета, которые помогут навсегда завязать с опаздываниями

Постоянные опаздывания могут повредить твоей репутации на работе

сегодня, 17:26
Автор:

Павел Зинченко

Какими бы суровыми не были санкции и наказания, многие из нас никак не могут приучить себя вовремя приходить на работу. Это вызывает недовольство начальства и ропот коллег. Поэтому нужно научиться приходить вовремя. Для этого потребуется нечто большее, чем просто приучить себя к раннему подъему. С помощью издания mport мы дадим тебе несколько рекомендаций, которые помогут тебе стать самым пунктуальным сотрудником.

Четыре совета, которые помогут навсегда завязать с опаздываниями

Одежда

Если ты склонен разбрасывать вещи по квартире, а потом долго и безуспешно их искать, то тебе лучше усвоить привычку готовить рабочую одежду с вечера.

Завтрак

Многие опаздваюют на работу из-за завтрака. Кто-то следит за питанием, кто-то худеет, кто-то, наоборот, набирает массу и так далее. Важный совет тем, кто тратит много времени на завтрак: готовь еду вечером, чтобы утром ее нужно было просто разогреть.

Компьютер

Он — главная причина недосыпания, задержек дома, и вытекающего из всего этого опаздывания на работу. Решай с помощью компьютера только важные дела. Проблему также можно преодолеть следующим образом: читать почту/новости, листать ленту FB и так далее уже на дисплее смартфона по пути к офису.

Пьянки

Каждый житель планеты Земля знает, что нельзя напиваться перед важными событиями. Алкоголь сокращает фазу глубокого сна, становится причиной дегидратации и отеков на лице. В общем, утром после такого вероятнее всего будешь выглядеть паршиво. Лучше пожуй творожка, запей молочком. И не забудь отжаться от пола, покачать пресс или помахать гантельками.

Пунктуальность повысит твой авторитет среди коллег и деловых партнеров. Также издание "Комментарии" расскажет, как незаметно опрокинуть стаканчик на работе.


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