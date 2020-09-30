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Чем заменить дорогое обручальное кольцо - появилась альтернатива

Татуировка - это более дешевый вариант, а чернила куда долговечнее, чем кольцо, которое можно потерять или просто снять

30 сентября 2020, 21:52
Автор:

Дмитрий Симоненко

Путь к свадьбе и семейной жизни обычно начинается с обручального кольца. Но есть и альтернатива — о ней рассказывает billionnews.ru!

Чем заменить дорогое обручальное кольцо - появилась альтернатива

Фото из открытых источников

Традиция обмениваться кольцами уходит своими корнями в древность — молодожены в знак любви и преданности дарили друг другу сплетённые из пеньки или тростника колечки.

Обручальные кольца были найдены археологами и в Египетских пирамидах. Считалось, что при вскрытии человеческих тел по принятому в Египте обычаю в районе безымянного пальца был найден  нерв, который отходит от него и достигает сердца. Поэтому было принято украшать безымянный палец, "как причастный к сердцу".

Также в исторических летописях описан обычай, который соблюдали в Древнем Риме. Согласно ему, жених, в знак принятия на себя обязательств за будущую жену, во время обряда помолвки дарил металлическое обручальное кольцо родителям невесты.

В современные времена парочки ходят по ювелирным магазинам, ищут подходящую модель, прицениваются. Но все больше пар выбирают альтернативный способ демонстрации того, что они уже нашли свою вторую половинку. На месте обручального кольца красуется… татуировка! 


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