Знаки зодиака, которые любят долго спать: кто рекордсмен

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Кречмаровская Наталия
Согласно астрологии, Знаки Зодиака могут влиять не только на личностные черты и поведение, но и на привычки, связанные со сном.
Иллюстративное фото
Овны могут спать всего 6-7 часов в сутки. Известный своей активностью, этот знак не любит тратить много времени на сон и может часто просыпаться раньше, чтобы реализовать свои планы.
Тельцы обычно спят 8-9 часов в день. Для них важно иметь качественный сон, чтобы сохранять спокойствие и эмоциональную устойчивость.
Близнецы спят примерно 7-8 часов в сутки. Этот знак может иметь переменные режимы сна из-за своей склонности к новым впечатлениям и изменениям.
Раки спят около 8-9 часов в день, поскольку сон помогает им сохранять эмоциональное равновесие. Важно для Раков иметь спокойную среду для сна, чтобы избегать стрессов.
Львы спят примерно 7-8 часов в сутки. Этот символ любит удобные условия для сна и может тратить больше времени на релаксацию перед сном.
Девы спят 7-8 часов в сутки. Для них важно соблюдать четкие распорядки дня, включая время для сна.
Весы спят около 8 часов в сутки. Этот знак ценит спокойную среду для сна и стремится избегать конфликтов перед сном.
Скорпионы спят 7-8 часов в день. Для них важно иметь частную среду для сна, где они могут восстанавливать свои силы.
Стрельцы спят примерно 7-8 часов в сутки. Этот знак иногда может жертвовать сном ради новых впечатлений и путешествий.
Козероги спят 6-7 часов в сутки. Однако для них важно обеспечивать качественный сон, чтобы сохранять свою производительность.
Водолеи спят 7-8 часов в сутки. Этот знак может иметь нестабильные режимы сна из-за своей склонности к изменениям и новым идеям.
Рыбы спят 8-9 часов в день. Этот знак ценит спокойные и комфортные условия для сна, чтобы сохранять свою гармонию.
Напомним, портал "Комментарии" писал, как разные знаки Зодиака ведут себя в постели.
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