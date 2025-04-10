Во время полнолуния 13 апреля деньги будут сыпаться с неба: кому из знаков больше всего повезет

13 апреля 2025 года полная Луна пройдет в знаке Весов. По словам астрологины Анжелики Витренко, это будет особый день, который подарит подъем и яркие события некоторым знакам зодиака.

Фото: из открытых источников

Также эксперт подготовила персонализированный прогноз на этот день для каждого зодиакального знака по ведической системе Джойотиш.

Гороскоп на 13 апреля 2025 года

Овен

Луна активизирует зону партнерства – вас ждет переосмысление отношений, как личных, так и деловых. Время конструктивных диалогов.

Телец

Фокус смещается на здоровье и повседневные дела. Удобный момент, чтобы скорректировать режим дня или изменить подход к повседневной рутине.

Близнецы

Период благоприятен для любовных приключений, творчества и взаимодействия с детьми. Не упустите шанс проявить себя в новом свете.

Рак

Возможно желание изменить жизненное пространство или обновить что-нибудь в доме. Также это хорошее время для семейных разговоров.

Лев

Наступает фаза обучения и короткие поездки. Вы можете получить важную информацию или вдохновение для нового проекта.

Дева

Успешный период для финансовых пересмотров: оцените доходы, расходы и возможные инвестиции. Внимание к материальному принесет пользу

Весы

Эта полная Луна — ваша! Идеальный момент для внутренней трансформации, новых планов и обновления жизненных приоритетов.

Скорпион

Пора обратиться к себе. Самоанализ, отпускание старых оскорблений и завершение незакрытых вопросов помогут вам двигаться дальше.

Стрелец

Активируется социальная сфера – общение, новые знакомства, участие в совместных проектах. Также следует переоценить свои мечты и планы.

Козерог

Профессиональная сфера приобретает вес — возможные изменения в работе или желание двигаться другим путем. Покажите свои амбиции.

Водолей

Благоприятный день для обучения, расширения кругозора или начала планировки поездки. Откройтесь к новому.

Рыбы

В центре внимания – финансовые обязательства и общие ресурсы. Возможны неожиданные расходы или решения по бюджету.

Портал "Комментарии" писал, что апрель 2025 года обещает быть насыщенным с точки зрения астрологии. Планетарное влияние принесет знакам Зодиака как перспективные возможности, так и серьезные вызовы.