У Водолеев - споры, у Стрельцов - отличные перспективы: гороскоп на 14 сентября

Понедельник, 14 сентября, звезды советуют провести без лишней спешки. Астрологические прогнозы на этот период советуют внимательнее относиться к деньгам, договоренностям и собственным эмоциям. Для некоторых день станет стартом новых дел, а кому-то придется разобраться с давно откладывающимися вопросами.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Овен. День потребует от вас терпения. Не пытайтесь решить все одним махом. На работе лучше сначала продумать стратегию, а потом действовать. Вечером возможно приятное общение с близким человеком.

Телец. 14 сентября может открыть интересную профессиональную перспективу. Не отказывайтесь от предложения только потому, что оно кажется необычным. Финансовые решения принимайте холодной головой – импульсивные покупки лучше отложить. Астрологические прогнозы для Тельцов советуют внимательнее следить за рабочими сообщениями.

Близнецы. Вам захочется действовать быстро, но спешка может сыграть против вас. Особенно это касается денег и важных разговоров. В то же время, день благоприятен для новых контактов и обсуждения профессиональных планов.

Рак. На первый план выйдут личные дела. Не стоит молчать, если вас что-то давно беспокоит. Откровенный разговор поможет избежать недоразумения. В финансах лучше придерживаться уже составленного плана.

Лев. Вы будете в центре внимания. Это хороший момент, чтобы показать свои сильные стороны начальству или партнерам. Не стесняйтесь говорить о собственных достижениях. Вечером оставьте время для отдыха.

Дева. День способствует порядку и завершению дел. То, что раньше казалось хаотичным, постепенно станет яснее. Особенно хорошо пойдут рабочие задания, документы и планирование. В личной жизни не требуйте других мгновенных ответов.

Весы. Вам придется балансировать между собственными желаниями и чужими ожиданиями. На работе дипломатия станет основным преимуществом. Не реагируйте резко на критику – спокойный ответ поможет получить гораздо больше.

Скорпион. 14 сентября может подтолкнуть вас к важному решению. Вы давно чувствовали, что определенная ситуация нуждается в переменах, и теперь появится шанс сделать первый шаг. В любви будьте честны, но не слишком категоричны.

Стрелец. День подарит больше уверенности в своих силах. Могут появиться новые профессиональные перспективы или интересная идея будущего. В то же время с большими затратами лучше не торопиться.

Козорог. Не позволяйте чужим проблемам полностью поглотить ваше время. Сосредоточьтесь на главной задаче дня. В финансах возможен приятный результат, если вы не рискуете без необходимости.

Водолей. Вам следует прислушиваться к интуиции. Человек, от которого вы этого не ожидали, может предложить интересное сотрудничество или помощь. В отношениях лучше избегать споров по пустякам.

Рыбы. День благоприятен для спокойного старта новой недели. Не пытайтесь сразу решить все проблемы. Сосредоточьтесь на одной важной задаче – именно она может принести наибольшее пользы. В личной жизни возможен тёплый и неожиданный момент.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто из знаков Зодиака в сентябре найдет работу.