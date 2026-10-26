У Тельцов – приятные покупки, у Раков – чужие проблемы: гороскоп на 27 октября

Вторник может заставить пересмотреть планы, более осторожно отнестись к деньгам и откровенно поговорить с близкими. Узнайте, на что обратить внимание каждому зодиаку в гороскопе.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Овен. Не хватайтесь за все сразу. Сосредоточенность поможет завершить дело, которое вы давно откладывали. Не тратьте деньги под влиянием эмоций.

Телец. Захочется комфорта и приятных покупок, но кошелек может пострадать. Не пытайтесь компенсировать плохое настроение расходами. В отношениях поможет откровенность.

Близнецы. Кто может переложить на вас собственные обязанности. Не соглашайтесь только из-за того, что неудобно отказать. Свободное время лучше посвятить своим планам.

Рак. Не берите на себя чужие проблемы, забывая о собственных нуждах. В финансовых вопросах будьте особенно внимательны к займам и обещаниям.

Лев. Ваши идеи могут привлечь внимание, если вы не опасаетесь предложить новый подход. Однако не требуйте мгновенного одобрения. Дайте другое время все обдумать.

Дева. День благоприятен для новых впечатлений и общения. Но не торопитесь с важными решениями и покупками. Вечером вас может ждать приятное внимание.

Весы. Не позволяйте чужим эмоциям вовлечь вас в конфликт. Если речь идет об общих деньгах или долгах, сначала проверьте детали, а уж потом договаривайтесь.

Скорпион. Неоднозначные слова могут спровоцировать недоразумения с близким человеком. Не делайте поспешных выводов и не давайте обещаний, в которых не уверены.

Стрелец. Старые знакомства могут напомнить о себе. На работе не пытайтесь сделать все одномоментно: сначала разберитесь с важнейшими задачами.

Козерог. От вас могут потребовать больше, чем вы готовы дать. Честно очертите свои возможности. Разговор без намеков поможет избежать лишнего напряжения.

Водолей. Неожиданные чувства могут заставить посмотреть на кого-нибудь иначе. Не идеализируйте человека раньше времени – обращайте внимание на его поступки, а не только слова.

Рыбы. Энергии хватит на многие дела, но не переоценивайте собственные силы. Расставьте приоритеты и не пытайтесь решить все в один день.

Напомним: портал "Комментарии" писал о гороскопе на ноябрь для всех знаков Зодиака.



