У Тельцов - конфликты на работе, у Близнецов - конфликты в любви: гороскоп на 20 октября

Вторник 20 октября может принести неожиданные разговоры, финансовые решения и проверку отношений на прочность. Астрологи предостерегают: не позволяйте чужим эмоциям управлять вашими решениями.

Гороскоп. Фото портал "Комментарии"

Овен

Вам придется разобраться с вопросом, который вы давно откладывали. Особенно внимательно отнеситесь к общим расходам и финансовым договоренностям. На работе не торопитесь отвечать на провокации. В отношениях откровенный разговор поможет снять напряжение.

Телец

Не разрешайте другим решать за вас. На работе могут возникнуть споры из-за обязанностей или признания ваших заслуг. В финансах избегайте покупок под влиянием эмоций. В личной жизни обратите внимание на поступки, а не красивые обещания.

Близнецы

День потребует сосредоточенности. Чужие просьбы могут отвлечь вас от дел, которые действительно важны. Не соглашайтесь на сомнительные предложения только из-за страха упустить возможность. В любви не превращайте мелкое несогласие в серьезный конфликт.

Рак

Вы можете неожиданно узнать что-нибудь, что изменит ваше отношение к близкому человеку. Не делайте поспешных выводов, пока не выясните обстоятельства. Рабочие вопросы будут нуждаться в терпении, а дома лучше не брать на себя все чужие проблемы.

Лев

Не каждый спор достоин вашего внимания. На работе кто-то может попытаться навязать вам свои правила, но спокойная аргументация будет убедительнее резких слов. В отношениях не требуйте постоянных доказательств любви. Дайте другому человеку возможность проявить себя.

Дева

Пора пересмотреть то, на что вы тратите деньги и силы. Небольшая ошибка в расчетах может обернуться лишними хлопотами, поэтому проверяйте детали. В то же время, рабочая инициатива способна привлечь внимание нужного человека. Не обесценивайте собственные достижения.

Весы

Вы окажетесь перед выбором: сохранить покой или наконец отстоять свои интересы. Не соглашайтесь на компромисс, который выгоден только другой стороне. В финансах не стоит полагаться на чужие обещания. В личной жизни честность поможет избежать недоразумения.

Скорпион

Ваша внимательность поможет заметить, что другие пропускают. Однако не спешите разоблачать чужие ошибки без достаточных доказательств. В работе возможность продвинуть свою идею появится там, где вы ее не ожидали. В отношениях важно отличать настоящую заботу от желания контролировать.

Стрелец

Не распыляйтесь на десятки дел. Выберите одну важную цель и доведите до конца. Возможно, интересное предложение, но перед согласием оцените свои возможности. В общении следите за словами: неосторожная шутка может оскорбить человека, мнением которого вы дорожите.

Козерог

Ваши усилия могут наконец-то заметить, но не стоит требовать мгновенного вознаграждения. На работе действуйте последовательно и не вступайте в борьбу ради самого соперничества. В денежных вопросах полезно пересмотреть регулярные издержки. Близкие нуждаются не в советах, а в вашем внимании.

Водолей

Вы можете почувствовать, что обычные правила больше не работают. Не бойтесь предложить другой подход, но подготовьте доводы. Избегайте резких решений из-за временного раздражения. В личной жизни откровенный разговор поможет понять, совпадают ли ваши ожидания.

Рыбы

Не игнорируйте вопрос, который давно вызывает у вас сомнения. Особо внимательно отнеситесь к финансовым договоренностям и документам. На работе не принимайте ответственность за чужие ошибки. В отношениях не пытайтесь угадывать мнения партнера – лучше прямо спросите, что его беспокоит.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто из знаков Зодиака в октябре получит щедрое вознаграждение.



