У Тельцов - импульсивные покупки, у Рыб - проблемы в делах: гороскоп на 3 ноября

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Вторник потребует от одних решимости, а от других – терпения. Узнайте, кому день откроет новые возможности, а кому лучше не рисковать.
Гороскоп. Иллюстративное фото
Овен
Не хватайтесь за все одновременно. На работе может возникнуть неожиданное препятствие, но вы быстро найдете выход. В отношениях не разрешайте раздражению испортить вечер.
Телец
Домашние дела могут отнять больше времени, чем планировали. Не тратьте деньги на импульсивные покупки. В любви приятная встреча или искренний разговор вернет хорошее настроение.
Близнецы
Будьте осторожны со словами: необдуманная фраза может спровоцировать ненужный спор. В то же время, день подходит для важных звонков и переговоров. Вечером найдите время для себя.
Рак
Не соглашайтесь на сомнительное финансовое предложение, даже если оно кажется очень выгодным. На работе сосредоточьтесь на деталях. Близкие люди будут нуждаться в вашем внимании.
Лев
Ваша инициативность поможет решить давно откладываемый вопрос. Но не пытайтесь всем доказать свою правоту. В финансах выбирайте практичность, а не желание произвести впечатление.
Дева
Пора позаботиться о собственных нуждах, а не только разбирать чужие проблемы. На работе наведите порядок в делах. Не требуйте от себя идеального результата – достаточно сделать важный шаг.
Весы
Прислушайтесь к интуиции, особенно если кто пытается вас торопить. В профессиональных делах поможет поддержка знакомых. В отношениях не умалчивайте, что давно вас беспокоит.
Скорпион
Ваше упорство может привлечь внимание руководства. Не бойтесь заявить о своих амбициях, но не раскрывайте все планы раньше времени. В любви цените не обещания, а последовательные поступки.
Стрелец
День подходит для обучения, планирования поездки или работы над большой целью. Не пытайтесь сделать все одномоментно. В отношениях откровенность поможет избежать недоразумения.
Козерог
Не берите на себя чужие финансовые обязательства. На работе лучше не привлекать излишнего внимания и спокойно завершить начатое. Вечером полезно отдохнуть от чужих ожиданий.
Водолей
Важный разговор может заставить вас иначе взглянуть на близкие отношения. Не давите на собеседника, если он не готов сразу ответить. В денежных вопросах проверяйте каждую деталь.
Рыбы
Не откладывайте давно избегающее дело: завтра с ним будет легче справиться. В работе полагайтесь не только на ощущения, но и на факты. В отношениях не забывайте о личных границах.
Напомним: портал "Комментарии" писал, кто из знаков Зодиака в ноябре выиграет в лотерею.