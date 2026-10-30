У Скорпионов – конфликты, у Дев – лишние расходы: гороскоп на выходные

В последний выходной октября и первый — ноября могут принести неожиданные встречи, непростые разговоры и новые возможности. О рисках и шансах читайте в полном гороскопе.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Овен. В любви возможен приятный поворот, но не позволяйте резким словам испортить момент. Субботу посвятите отдыху, а воскресенье – развлечениям и романтике.

Телец. Семейные дела потребуют внимания. Не откладывайте важный разговор с близкими, но не возвращайтесь к старым обидам. Выходные хорошо подходят для домашнего уюта.

Близнецы. Неожиданное предложение может изменить ваши планы на воскресенье. Не спешите отвечать на сообщения сгоряча. Дайте себе время подумать – и не отказывайтесь от маленького приключения.

Рак. Вы можете почувствовать усталость от чужих проблем. Не пытайтесь спасти всех вокруг: позвольте побыть дома, отдохнуть и отказаться от лишних встреч.

Лев. Воскресенье может принести внимание, комплименты и желание быть в центре событий. Но не превращайте обычный спор в борьбу за первенство. Иногда лучше просто выслушать.

Дева. Вам нужна пауза от шума и нескончаемых дел. Проведите время с доверяющим человеком или оставьте выходные для себя. Не тратьте деньги только на то, чтобы поднять настроение.

Весы. Может появиться человек из прошлого или возможность вернуться к незавершенному делу. Не торопитесь возобновлять старые отношения. Сначала выясните, действительно ли что-нибудь изменилось.

Скорпион. Одна неосторожная фраза способна вызвать конфликт с близкими или коллегами. Перечитывайте сообщения перед отправкой и не пытайтесь доказать свою правоту любой ценой.

Стрелец. Вас потянет к приключениям и новым впечатлениям. Даже короткая поездка или необычный разговор могут подарить вдохновение. Не обещайте больше, чем выполните.

Козерог. Пора честно поговорить о границах в отношениях и общих деньгах. Не умалчивайте, что вас беспокоит, но выбирайте спокойный тон. Откровенность поможет избежать недоразумений.

Водолей. Партнер или близкий человек может задать неудобный вопрос. Не воспринимайте каждое несогласие как приступ. Выслушайте собеседника, прежде чем принимать решение.

Рыбы. Выходные стоит посвятить творчеству, любви и приятным мелочам. Не перегружайте себя планами на воскресенье. Своевременный отдых поможет вернуть силы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, у кого из знаков Зодиака в ноябре начнется "черная полоса" в жизни.



