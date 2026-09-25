У Рыб – опасный риск, у Дев – проблемы с деньгами: гороскоп на 26 сентября

26 сентября станет непростым днем для многих знаков Зодиака. Полная Луна в Овне может вытянуть наружу то, что долго скрывалось: постоянно откладываемые обиды, желания, невысказанные претензии и решения. Астрологи советуют не спешить с выводами – эмоции этого дня могут быть особенно сильными.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Овен. День может перевернуть ваши планы. Полная Луна в вашем знаке подтолкнет к личному решению. Не молчите о важном, но и не сжигайте мосты на эмоциях.

Телец. Вам захочется уединение. Старые переживания могут снова напомнить о себе. Не заставляйте себя решить все немедленно – иногда ответ приходит после паузы.

Близнецы. Возможен неожиданный разговор с человеком из вашего окружения. Слова могут иметь большую силу, чем вы ожидаете. Не давайте обещаний, о которых пожалеете.

Рак. День может принести поворот в профессиональной сфере. Вы поймете, что больше не хотите терпеть. Главное – не принимайте окончательных решений из-за мгновенного раздражения.

Лев. Появится желание вырваться из рутины. Путешествие, новое знакомство или неожиданное предложение могут изменить настроение. День благоприятен для смелых идей, но риск лучше просчитать.

Дева. Финансовый вопрос может потребовать вашего внимания. Проверьте расходы и не покупайте, что вам навязывают эмоции. Вечером станет понятнее, куда двигаться дальше.

Весы. Полная Луна заставит честно посмотреть на близкие отношения. То, что давно умалчивалось, может выйти наружу. Не пугайтесь перемен – они помогут понять собственные потребности.

Скорпион. Рабочие дела могут потребовать завершения старых задач. Не берите на себя излишнего. Ваше главное преимущество сегодня – способность действовать тихо и точно.

Стрелец. День может вернуть вам вдохновение. В особенности отлично пойдут творческие дела, общение и романтические инициативы. Не бойтесь показать, чего действительно хотите.

Козерог. На первый план выйдут дом и семья. Возможен разговор, который давно откладывали. Попытайтесь не превращать ее в выяснение отношений.

Водолей. Новость или сообщение может заставить вас просмотреть планы. День благоприятен для завершения дел, обучения и важной беседы.

Рыбы. Деньги и чувство безопасности станут главной темой дня. Не спешите рисковать из-за быстрого результата. То, что кажется выгодным сейчас, следует перепроверить.

Напомним: портал "Комментарии" писал о гороскопе здоровья на октябрь для всех знаков Зодиака.



