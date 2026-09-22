У Львов – конфликты, у Дев – успех на работе: гороскоп на 23 сентября

Среда, 23 сентября, может оказаться днем неожиданных поворотов. Звезды советуют не спешить с выводами, внимательнее следить за словами и не игнорировать сигналы, которые могут изменить планы.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Овен

День может принести неожиданный разговор или новость, которая заставит вас посмотреть свою позицию. Не торопитесь отвечать резко: слова сегодня легко могут быть неправильно ясны. В то же время, случайная встреча способна подбросить интересную идею.

Телец

На первый план выйдут работа, обязанности и вопросы, которые вы давно откладывали. Самая большая опасность – спешка. Проверяйте документы, цифры и договоренности. Вечером лучше не брать на себя лишнего.

Близнецы

Вы можете оказаться в центре внимания. День благоприятен для общения, презентаций и смелых шагов, но одна неосторожная фраза способна испортить впечатление. Не рассказывайте всем о своих планах.

Рак

Вам захочется уединиться и разобраться в своих мыслях. Не заставляйте себя быть там, где вам некомфортно. В то же время не стоит полностью закрываться от близких – один откровенный разговор может снять напряжение.

Лев

Друзья или коллеги могут удивить вас своим поведением. Не торопитесь вступать в конфликт. То, что сегодня кажется провокацией завтра может оказаться просто недоразумением.

Дева

Карьерные вопросы могут выйти на первый план. Есть шанс привлечь внимание к своей работе, если вы будете действовать уверенно. Но не пытайтесь все контролировать своими силами – просьба о помощи на этот раз будет не слабостью, а правильным шагом.

Весы

Возможна неожиданная смена планов, связанная с поездкой, учебой или важной договоренностью. Не держитесь за старый сценарий только по привычке. Новый вариант может оказаться более интересным.

Скорпион

Вас могут охватить сомнения, хотя реальная проблема значительно меньше, чем кажется. Не позволяйте эмоциям диктовать решение по поводу денег или отношений. Вечером станет легче взглянуть на ситуацию трезво.

Стрелец

День проверит ваши отношения с людьми. Возможен разговор, в котором придется определиться, кому вы действительно доверяете. Не ищите виновного автоматически – сначала соберите все факты.

Козерог

Рабочие дела потребуют максимальной концентрации. Вас могут попытаться вовлечь в чужой конфликт, но лучше не становиться его участником. Сосредоточьтесь на собственных задачах – именно это принесет результат.

Водолей

Это один из самых динамичных дней для вас. Возможно неожиданное предложение или идея, которая заставит по-новому взглянуть на будущее. Не отвергайте ее сразу, но и не соглашайтесь, не проверив детали.

Рыбы

До вечера вам может особенно хотеться покоя и эмоциональной определенности. Не пытайтесь решить все за один день. Планетарные транзиты могут усугубить интуицию, поэтому обращайте внимание на собственные ощущения, но проверяйте их фактами.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто из знаков Зодиака осенью сможет исправить самые большие ошибки в жизни.



