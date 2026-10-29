У этих знаков Зодиака в ноябре начнется "черная полоса" в жизни

Ноябрь может оказаться непростым для нескольких знаков Зодиака. Астрологи предупреждают, что возможны задержки, недоразумения на работе и напряженности в семейных отношениях. Наиболее осторожными следует быть Близнецам, Львам, Девам и Скорпионам.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Близнецы

Рабочие дела могут превратиться в бесконечное исправление ошибок. Недоразумения, задержки и технические сбои способны выбить из колеи. Не спешите принимать важные решения, если информация неполна. Иначе придется начинать сначала.

Лев

Больше нервов могут забрать домашние дела и отношения с близкими. Даже мелкий спор рискует перерасти в серьезный конфликт. Не пытайтесь во что бы то ни стало доказать свою правоту: иногда пауза помогает больше, чем последнее слово.

Дева

Планы могут сыпаться из-за задержек, неожиданных изменений и дел, которые придется переделывать. Особенно важно оставлять запас времени на дорогу и не брать на себя слишком много. Если все идет не по плану, это не повод считать день проваленным.

Скорпион

Напряжение может усилиться в профессиональной сфере. Дополнительные задачи, высокие ожидания и необходимость быстро реагировать на изменения испытают терпение. Не разрешайте амбициям заставлять вас рисковать без подготовки. Лучше двигаться медленнее, но уверенно.

Напомним: портал "Комментарии" писал о полном гороскопе на ноябрь для всех знаков Зодиака. Последний месяц осени заставит посмотреть планы, отношения и личные приоритеты. Астрологические прогнозы на ноябрь подчеркивают честность с собой, переоценку отношений и необходимость отказаться от того, что больше не работает.