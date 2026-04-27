У этих знаков Зодиака в мае начнется "черная полоса" в жизни

Напряженные планетарные аспекты в мае приведут к сложным трансформациям. Для пяти знаков Зодиака этот период станет настоящим испытанием на крепость. Им придется проявить большую выдержку и способность адаптироваться к неблагоприятным обстоятельствам. Звезды рекомендуют временно прекратить активные действия и сохранить имеющиеся ресурсы.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Овнов в мае ожидает ряд неудач в профессиональной сфере. Причинами этого станут внезапные изменения в руководстве или отмена перспективных проектов. Возможно сильное давление со стороны коллег, а идеи Овнов будут восприниматься с недоверием или открытым скептицизмом. "Черная полоса" проявится в постоянных задержках и бюрократических преградах, что заставит их тратить энергию не на реальную работу, а на пустые споры.

Ракам звезды прогнозируют сложный период в семейных отношениях – старые конфликты вспыхнут с новой силой. Серьезно взорвать бюджет могут финансовые трудности, связанные с непредсказуемыми затратами на ремонт или здоровье близких. Ракам придется принимать сложные решения под эмоциональным давлением. Это повысит риск ошибки и ухудшения ситуации в личной жизни.

У Дев "черная полоса" проявится в сфере социальных связей и публичной деятельности — их репутация может оказаться под угрозой. Звезды предупреждают об опасности сплетен и интриг, которые помешают получению заслуженного вознаграждения за проделанную работу. Это не лучшее время для новых знакомств или заключения долгосрочных сделок. В этот период партнеры могут скрыть важные детали, которые впоследствии обернутся против Дев.

Для Скорпионов май станет месяцем внутреннего кризиса и упадка сил, что окажет негативное влияние на производительность во всех сферах. Они могут столкнуться с внезапным отказом в поддержке людей, на которых всегда рассчитывали в трудные времена. Неудачи будут преследовать и по юридическим вопросам. Звезды советуют отложить оформление важных документов в более благоприятный период.

У Козерогов начнется период финансовой нестабильности из-за неудачных инвестиций или потери ценного имущества. Звезды предупреждают о риске столкнуться с мошенничеством или серьезными ошибками в расчетах, которые приведут к накоплению долгов. Козерогам придется строго ограничить свои расходы и отказаться от планируемых путешествий, чтобы стабилизировать ситуацию и избежать полного банкротства.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто из знаков Зодиака в мае будет притягивать счастье.



