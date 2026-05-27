У этих знаков Зодиака в июне начнется "черная полоса" в жизни

Астрологи предупреждают, что июнь станет месяцем сильных перемен. Планетарные аспекты вызовут эмоциональные колебания и необходимость пересмотреть важные жизненные решения. Для части знаков зодиакального круга этот период станет шансом на обновление, но для некоторых месяц может начать непростой этап. Речь идет не о роковых событиях, а о периоде испытаний, который потребует выдержки и внимательности.

Овнам июнь принесет нервное напряжение и конфликты в общении. Старые споры или нерешенные вопросы способны снова напомнить о себе. Особенно внимательными следует быть в финансовых решениях и семейных темах.

Начало лета для Близнецов может оказаться нестабильным. Ретроградные процессы и эмоциональные качели способны спровоцировать сомнения в работе или личной жизни. Желательно избегать спешных обещаний и импульсивных покупок.

У Дев "черная полоса" может проявиться из-за усталости и перегрузки обязанностями. Возрастет ощущение, что приходится решать чужие проблемы вместо собственных планов. Июнь подтолкнет к пересмотру круга общения и жизненных приоритетов.

Для Весов месяц станет проверкой на эмоциональную стойкость. Некоторые ожидания относительно карьеры или отношений могут не сбыться так быстро, как хотелось. В то же время, этот период поможет увидеть скрытые слабые места и сделать важные выводы для будущего.

Козерогам следует подготовиться к периоду напряженных решений. Рабочее давление, вопросы ответственности или семейные заботы могут создать ощущение застоя. Астрологические прогнозы советуют не замыкаться на себе и не накапливать обиды.

