У этих знаков Зодиака в июле возникнут проблемы в семье: у кого не выдержат нервы

Июль для некоторых знаков Зодиака будет особенно насыщенным — возможные эмоциональные качели и испытания. Напряженную атмосферу в личной жизни создадут ретроградный Меркурий, Венера в Близнецах и оппозиция Солнца к Плутону. С серьезными вызовами могут столкнуться Рак, Весы и Козерог. Чего следует опасаться, рассказываем дальше.

Ссора. Иллюстративное фото

Месяцем эмоциональной турбулентности июль станет для Раков. Луна, которая управляет Раком, активизирует внутренние переживания, а ретроградный Меркурий в секторе дома может вызвать недоразумения с близкими. Могут снова вспомниться старые конфликты, казавшиеся забытыми. У Раков возможно возникнут сложные разговоры, они потребуют терпения и эмоциональной зрелости.

Совет Ракам : избегайте импульсивных решений и сосредоточьтесь на эмпатии – это позволит избежать эскалации.

Нарушения баланса в семье могут ощутить Весы. Конфликты активизируют Марс в секторе дома. А ретроградная Венера, правящая планета Весов, напомнит о старых обидах и нерешенных вопросах и заставит пересмотреть их. Возможно возникновение семейных споров, в центре которых и окажутся Весы, даже если они обычно избегают конфликтов.

Совет Весам : используйте свои дипломатические навыки, чтобы уладить ситуацию, не теряя себя.

У Козерогов, которые привыкли контролировать ситуацию, возможны неожиданные изменения в семейной жизни. Глубокие трансформации активизируют Плутон в их знаке, а Уран может внести хаос в привычный порядок. Чрезмерным бременем может стать чувство ответственности за семью. Отношения с детьми или старшими родственниками могут быть особенно сложными.

Совет Козерогам : научитесь делегировать обязанности и позвольте эмоциональную гибкость.

Напомним: портал "Комментарии" писал, у каких знаков Зодиака в июле возникнут проблемы на работе.



