У этих знаков Зодиака в июле возникнут проблемы со здоровьем

Июль – пора, когда все мысли об отдыхе. Однако у некоторых знаков Зодиака могут возникнуть проблемы со здоровьем. Причиной тому планетарные транзиты, в том числе напряженные аспекты Марса, Сатурна и Меркурия. Представители некоторых знаков Зодиака могут ощущать физическое истощение, обострение хронических заболеваний или эмоциональное выгорание. Кому следует внимательнее относиться к своему здоровью в июле, рассказываем далее.

Болезнь. Иллюстративное фото

Энергичные Овны подвержены переутомлению и головным болям. В июле из-за стресса могут возникать мигрени, бессонница или даже проблемы с дыханием.

Совет Овнам: избегайте перегрузок и больше отдыхайте.

У Тельцов в июле будут "слабыми" горло и иммунитет. Могут "дать о себе знать" частые простуды, боли в ушах или проблемы со щитовидной железой.

Совет Тельцам: избегайте переохлаждения и не игнорируйте первые симптомы заболевания.

Нестабильной будет энергия в июле у Близнецов – будет колебаться от подъема до полного истощения. Это может вызвать выгорание, головные боли или проблемы со зрением.

Совет Близнецам : соблюдайте режим сна и избегайте многозадачности.

Эмоционально напряженным периодом станет июль для Раков. Это может сказаться на здоровье желудочно-кишечного тракта. Возможны – вздутие, изжога, расстройства пищеварения.

Совет Ракам: не "заедайте" стресс и заботьтесь о сбалансированном питании.

Сердце и спина будут "слабыми" в июле у Львов. К боли в спине, изменениям давления или сердцебиения могут привести чрезмерные эмоции, стресс или неправильная осанка.

Совет Львам: снизить риски помогут регулярная физическая активность и медитация.

Девы подвержены пищеварительным проблемам и язвам. Чрезмерная тревожность или перфекционизм в июле может привести к воспалению желудка или кишечника.

Совет Девам: следует снизить уровень стресса и избегать переедания.

Проблемы с мочевым пузырем и почками в июле могут возникнуть у Весов. К дискомфорту приведут обезвоживание, неправильное питание или переохлаждение.

Совет Весам: пейте больше воды и избегайте соленой пищи.

Обезвоживание и проблемы с кровообращением грозят в июле Скорпионам. Также возможны обострения хронических заболеваний.

Совет Скорпионам: пейте достаточно жидкости, избегайте перегрева и следите за давлением.

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