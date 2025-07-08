У этих знаков Зодиака в июле возникнут проблемы на работе

Июль 2025 может принести много хлопот для некоторых знаков Зодиака. Астрологические события этого месяца могут создать напряженную атмосферу, которая повлияет на карьеру, финансы и отношения на работе. Проблемы могут возникнуть у трех знаков Зодиака. Кому следует быть внимательными, рассказываем дальше.

Гороскоп. Фото портал "Комментарии"

Меркурий, управляющий Близнецами, может особенно повлиять во время своего ретроградного движения с 18 июля. В этот период могут возникнуть трудности в общении, недоразумения с коллегами и снижение производительности. Люди могут почувствовать, что их не слышат или неправильно понимают. Это приведет к конфликтам или изоляции в коллективе.

Совет Близнецам: избегайте важных переговоров и будьте максимально четкими в формулировках.

В июле Девы, стремящиеся к идеалу, могут столкнуться с внутренним давлением и сомнениями. К выгоранию может привести их склонность к самокритике. Это состояние лишь усугубит ретроградный Меркурий. Возможны задержки в проектах и ощущение, что усилия не оцениваются.

Совет Девам: научитесь делегировать задачи, принимать несовершенство и не зацикливаться на деталях.

В июле Скорпионы могут почувствовать, что теряют контроль над ситуацией. Из-за влияния ретроградного Меркурия они могут снова пережить старые образы. А это отразится на их рабочих отношениях. Звезды предупреждают о риске конфликтов с руководством или коллегами из-за чрезмерной эмоциональности.

Совет Скорпионам: следует сосредоточиться на карьере, а не на прошлых образах, и избегать импульсивных решений.

Напомним: портал "Комментарии" писал, у кого из знаков Зодиака в июле возникнут проблемы со здоровьем.



