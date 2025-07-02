У этих знаков Зодиака в июле начнется "черная полоса" в жизни

Удача в июле может отвернуться от некоторых знаков Зодиака. Под неблагоприятное влияние планет попадет даже любимец месяца – Лев. Кому создаст неприятности Ретроградный Сатурн, нестабильный Уран и напряженные аспекты Венеры, читайте дальше.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Тельцов в июле ждут испытания на гибкость. Неожиданные изменения в карьере и финансах спровоцируют Уран в их знаке. Воздействие планеты может нарушить привычный ритм жизни и поколебать стабильность.

Совет Тельцам: избегайте больших затрат и не принимайте импульсивные решения. Астрологи подчеркивают, что важно сохранять спокойствие и адаптироваться к новым обстоятельствам.

Лев, несмотря на то, что июль – это его сезон, может столкнуться с эмоциональными бурями. Представители этого знака Зодиака могут столкнуться с конфликтом в отношениях, разочарованиями в близких или с утратой уверенности. Астрологи предупреждают, что их природная харизма может временно угаснуть.

Советы Львам: не стоит драматизировать ситуацию, лучше искать поддержку в друзьях и заниматься тем, что доставляет радость.

Влияние Венеры, входящей в знак Девы, может оказать не такое положительное влияние на этот знак, как ожидалось. Вместо ожидаемой гармонии Венера может усилить самокритику, тревожность и перфекционизм. Девы могут столкнуться с недоразумениями в отношениях, а в работе возможно чувство застоя.

Совет Девам: нужно сосредоточиться на внутреннем балансе, практиковать самосочувствие и не требовать от себя чрезмерного.

Водолеи из-за влияния Ретроградного Сатурна могут почувствовать давление, ограничение и усталость. Также могут возникнуть трудности на работе, конфликты в семье или внутренние сомнения.

Совет Водолеям: важно держать баланс – не перегружать себя обязательствами, избегать выгорания и сосредоточиться на структуре и дисциплине. Помогут пройти этот период терпению и стратегическому мышлению.

Скорпионы в июле могут оказаться в глубокой внутренней трансформации. В настоящее время старые модели поведения больше не будут работать, а новые еще не сформируются. Скорпионы могут ощутить эмоциональные спады, изоляцию или потребность в одиночестве.

Совет Скорпионам: стоит позволить себе этот период очищения и не торопиться с выводами – изменения уже на горизонте.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто в июле получит неожиданный отдых.



