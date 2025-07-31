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У этих знаков Зодиака в августе начнется "черная полоса" в жизни

Представителей каких знаков Зодиака в августе ожидает "черная полоса" в жизни

31 июля 2025, 15:59
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Кречмаровская Наталия

В августе следует ждать эмоциональные потрясения, трудности на работе, внутренние конфликты. Ситуация накалится у шести знаков Зодиака. Можно даже говорить о "черной полосе" в жизни. Причиной таких изменений будут астрологические аспекты – ретроградная Венера, полнолуние в Водолее и новолуние в Деве. Все это может создать атмосферу переосмысления, завершений и перемен. Кому следует быть особенно осторожными в августе, рассказываем дальше.

У этих знаков Зодиака в августе начнется "черная полоса" в жизни

Гороскоп. Фото портал "Комментарии"

С разочарованием в отношениях в августе столкнутся Овны. Им следует переосмыслить свои ожидания и научиться сотрудничать, а не доминировать. Чувство потери связи с коллективом может вызвать завершение группового проекта под полной луной.

Чтобы избежать эмоционального выгорания, Тельцам нужно установить четкие границы. В августе Тельцам придется отказаться от привычки угождать другим. Вероятно, возникнут конфликты на работе и необходимость пересмотреть жизненные приоритеты.

Неожиданные изменения в планах могут возникнуть у Близнецов. Утрата контроля за ситуацией заставит их научиться гибкости. Звезды рекомендуют принимать приходящее с открытым сердцем и не зацикливаться на результатах.

Раков в августе ожидает период эмоциональной турбулентности. Карьерное развитие может осложнить влияние Сатурна, а отношения потребуют больше внимания и заботы. Астрологи рекомендуют не игнорировать сигналы тела и души.

Потерю контроля за жизнью могут ощутить Козероги. Август у Козерогов станет периодом переосмысления целей, особенно в профессиональной сфере. Однако возможны финансовые трудности и эмоциональная нестабильность в отношениях.

Рыбам придется отпустить иллюзии. Август станет месяцем, когда их мечты могут разбиться о реальность. Рыбам следует сосредоточиться на духовном развитии и избегать чрезмерного анализа ситуаций.

Напомним: портал "Комментарии" писал, у кого из знаков Зодиака в августе возникнут проблемы на работе.




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