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У этих знаков Зодиака в августе будут проблемы в семье

В августе у трех знаков Зодиака возможны семейные трудности

29 июля 2025, 17:33
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Кречмаровская Наталия

Август может доставить некоторым знакам Зодиака не только неприятные сюрпризы, но и значительные проблемы. У трех знаков Зодиака под ударом может оказаться семейное благополучие. Астрологи советуют быть готовы к испытаниям. Кто особенно рискует, рассказываем дальше.

У этих знаков Зодиака в августе будут проблемы в семье

Ссора. Иллюстративное фото

Дева. Марс в знаке Девы может обострить внутреннее напряжение, а Сатурн может установить жесткие рамки. Такая ситуация может привести к чрезмерной критичности, трудностям с балансом между работой и домом. Звезды предупреждают, что родные могут ожидать дисциплины или конфликтовать по поводу решения бытовых вопросов. Усугубить внутренние темы и недоразумения в общении может ретроградный Меркурий во Льве. Восстановление ощущения стабильности и уважения требует постепенных изменений и умений договариваться.

Семейная тематика будет актуальна в августе у Скорпионов. Астрологические транзиты окажут влияние на общение и создадут риски недоразумений. Звезды предупреждают, если не удастся сохранить эмоциональный баланс, возникнут конфликты, а вместе с тем – эмоциональное выгорание, претензии или обвинение.

У Козерогов под ударом может оказаться эмоциональная сфера и отношения. Звезды предупреждают о возможном эмоциональном истощении и трудностях в сохранении гармонии среди близких. Напряжение будет особенно ощутимым в первой половине месяца, до 11 августа. А после 12 августа стоит ожидать положительных сдвигов. Однако этому предшествует работа над отношениями и открытая коммуникация.

Напомним: портал "Комментарии" писал, у каких знаков Зодиака в августе возникнут проблемы с деньгами.




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