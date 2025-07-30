У этих знаков Зодиака в августе будут проблемы на работе

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Кречмаровская Наталия
Август может оказаться сложным для некоторых знаков Зодиака. Астрологические транзиты могут создать ситуацию, когда профессиональные вызовы станут особенно острыми.
Гороскоп. Иллюстративное фото
Давление в сфере работы и здоровья могут ощутить в августе Овны. Чрезмерную критичность к себе и коллегам может создать Венера в Деве, а к недоразумению в коммуникации может привести ретроградный Меркурий.
Совет Овнам: избегайте конфликтов и не перегружайте себя.
У Тельцов возможны трудности с выражением себя и реализацией творческих проектов. Неудобное положение Венеры, управляющей этим знаком, может привести к разочарованию в результатах работы.
Совет Тельцам: следует понимать, что задержки и изменения планов будут часто в этом месяце.
Близнецам август подготовил испытание на выносливость. Семейные дела и домашние обязанности могут конфликтовать с профессиональными задачами. Также астрологические транзиты могут осложнить логистику и повлечь за собой немало стресса.
Девы, стремящиеся к совершенству, могут почувствовать разочарование из-за чрезмерной самокритики. Стремление к идеалу усилит Венера в их знаке, однако процесс тормозит ретроградный Меркурий.
Совет Девам: нужно сосредоточиться на реалистичных целях.
Козероги могут потерять баланс между работой и личной жизнью. К переутомлению может привести их склонность к дисциплине.
Совет Козерогам: следует просмотреть приоритеты и установить четкие границы.
Рыбы могут избегать ответственности, что приведет к накоплению проблем. Препятствием для эффективной работы может стать их склонность к мечтательности.
Совет Рыбам: сосредоточьтесь на конкретных задачах и избегайте эскапизма.
Напомним: портал "Комментарии" писал, у каких знаков Зодиака в августе будут проблемы в семье.