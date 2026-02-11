У этих знаков Зодиака в 2026 году начнется "черная полоса" в жизни

Планетарные аспекты в 2026 году принесут некоторым знакам Зодиака испытания, затрагивающие не только личные отношения, но и профессиональную сферу. Астрологи успокаивают: именно сложные периоды становятся точкой роста, но в то же время они могут ощущаться как настоящая "черная полоса". У этих знаков Зодиака в 2026 году будет черная полоса в жизни.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Для Львов 2026 год станет временем внутренних сомнений. Их ожидает кризис уверенности в собственных силах.

Совет звезд: чрезмерная самоуверенность может повлечь за собой конфликты в работе и личной жизни.

Дев в 2026 году ожидают испытания в сфере здоровья и финансов. Может возникнуть нехватка энергии, а также трудности в планировании бюджета.

Совет звезд: серьезные проблемы помогут избежать дисциплина и внимательность к деталям.

У Водолеев 2026 год станет периодом хаоса и непредсказуемых изменений. Их планы могут разрушиться из-за внешних обстоятельств, что вызовет чувство потери контроля.

Совет звезд: важно научиться принимать новые условия и адаптироваться к ним.

Для Рыб 2026 год станет временем иллюзий и разочарований. Они могут чувствовать, что их мечты не сбываются, а доверие к людям подвергается испытанию.

Совет звезд: следует быть внимательными к обещаниям и не полагаться на тех, кто не доказал свою надежность.

Для Скорпионов год принесет внутренние трансформации. Они могут столкнуться с болезненными изменениями в отношениях или профессиональной сфере.

Совет звезд: придется отпустить прошлое даже если это будет непросто.

Астрологи предупреждают, что "черная полоса" — это не конец, а лишь испытание, которое поможет стать сильнее.

