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У этих знаков Зодиака летом возникнут большие проблемы в семье: эмоции будут на грани

Кто из знаков Зодиака летом рискует столкнуться с большими проблемами в семье

21 июля 2025, 16:42
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Кречмаровская Наталия

Лето для некоторых знаков Зодиака может принести значительное эмоциональное напряжение и проблемы в ближайшем окружении. Конфликты будут возникать "из воздуха" из-за влияния ретроградного Сатурна в Овне, Урана в Близнецах и Плутона в оппозиции к Солнцу. Эти астрологические транзиты могут создать атмосферу конфликтов, недоразумений и кризисов. Для некоторых знаков Зодиака этот период принесет немало семейных проблем, под угрозой окажутся даже самые крепкие связи.

У этих знаков Зодиака летом возникнут большие проблемы в семье: эмоции будут на грани

Ссора. Иллюстративное фото

Овнам прямолинейность и импульсивность могут принести множество конфликтов. Овны часто не сдерживают эмоций, особенно когда это, по их мнению, угрожает их автономии. Летом такая ситуация может повлечь за собой частые ссоры с партнерами или родителями. Заставит пересмотреть пределы ответственности Сатурна в их знаке. Это создает напряжение в семейных отношениях.

У эмоциональных и чувствительных Раков летом 2025 года привязанность к семье может превратиться в зависимость. Астрологи предостерегают, что конфликты и усталость у близких могут вызвать чрезмерное беспокойство и желание контролировать эмоциональный климат в доме. К тому же ретроградный Нептун может активизировать внутренние страхи.

Львы, привыкшие быть лидерами в семье, летом могут получить сопротивление из-за стремления к контролю. Борьбу за власть в отношениях спровоцирует Плутон в оппозиции к Солнцу, которая состоится 25 июля. Львы могут почувствовать, что их не ценят. Такая ситуация повлечет за собой эмоциональную изоляцию и разочарование. Астрологи отмечают, что Львам нужно научиться слушать, а не только управлять.

Баланс Весов, стремящихся к гармонии, летом будет нарушен. Хаос в коммуникации создает Уран в Близнецах, а Сатурн в оппозиции к их знаку заставляет брать на себя больше ответственности, чем они готовы. Весы могут почувствовать себя единственными "зрелыми" в семье, а это, в свою очередь, вызывает усталость и чувство одиночества.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие знаки Зодиака в июле получат желаемое.




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