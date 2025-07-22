У этих знаков Зодиака летом будет "черная полоса" в жизни

Не только солнце, отдых и приключения — лето 2025 года может принести серьезные вызовы для некоторых знаков Зодиака. Напряженную атмосферу, которая может повлечь за собой финансовые трудности, эмоциональные кризисы и конфликты, могут создать астрологические транзиты. Проблемы могут спровоцировать ретроградный Меркурий в Леве, Уран в Близнецах и Сатурн в Овне. В это время придется просмотреть жизненные приоритеты.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Сатурн в знаке Овна заставит их столкнуться с реальностью. Астрологи отмечают, что Овны могут ощутить давление в карьере, конфликты с руководством или потерять мотивацию. В личной жизни возможны разочарования из-за завышенных ожиданий.

Совет Овнам: не действуйте импульсивно – научитесь принимать ограничения как точку роста.

Ретроградный Меркурий в знаке Льва с 18 июля по 11 августа может спровоцировать недоразумения, сбои в коммуникации и технические проблемы. Звезды предупреждают, что Львы могут столкнуться с эмоциональными драмами, особенно в отношениях.

Совет Львам: избегайте импульсивных решений и не вступайте в конфликты, не имеющие конструктивной основы.

Уран в секторе трансформаций Весов создает нестабильность в финансах и партнерских связях. Весы могут ощутить утрату контроля за ситуацией. Это будет особенно ощутимо, если пытаться угодить всем. Особенно напряженным будет период с середины июля по середину августа.

Совет Весам: следует сосредоточиться на внутреннем балансе, а не внешнем одобрении.

Уран в секторе отношений Стрельцов провоцирует неожиданные разрывы, ссоры или переоценку ценностей. Могут почувствовать себя ограниченными Стрельцы, привыкшие к свободе. Это лето заставит их посмотреть, что для вас означает доверие, стабильность и близость.

Совет Стрельцам: не стоит убегать от проблем, а научиться их решать.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что у этих знаков Зодиака летом возникнут большие проблемы в семье.



