Три знака Зодиака, которых в сентябре будут преследовать неудачи

Сентябрь будет непредсказуемым для некоторых знаков Зодиака – возможные трудности в личной жизни, карьере и нестабильное эмоциональное состояние. Астрологи предупреждают, что особенно сложным этот период будет для Весов, Рыб и Близнецов.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Обычно уравновешенные и дипломатические Весы в сентябре столкнутся с внутренним хаосом. Конфликты, нерешительность и утрата мотивации может вызвать ретроградный Марс в их знаке. Астрологи советуют избегать важных решений и не вступать в споры. Предупреждают, что эмоции могут одержать верх над логикой. Особо стоит быть осторожными на второй неделе месяца – она принесет энергетический спад, что усложнит выполнение даже привычных задач.

Рыбы как водный знак особенно чувствительны к изменениям в космической среде. Полная Луна и затемнение на оси Рыбы-Дева активизируют темы завершения, потерь и переосмысления. Возможны разочарования в личных отношениях, а также проблемы со здоровьем, особенно психоэмоциональным. Астрологи предупреждают: не следует игнорировать сигналы тела и души. Это время для глубочайшей рефлексии, а не для активных действий.

Близнецы, несмотря на свою естественную гибкость, могут почувствовать себя загнанными в угол. Неожиданные изменения, которые нарушат привычный ритм жизни, принесет ретроградный Уран в Близнецах. В частности могут возникнуть трудности в сфере коммуникации, обучения и технологий. Звезды советуют осторожничать с информацией, избегать поспешных выводов и проверять факты. Сентябрь требует от Близнецов терпения и воздержания.

Астрологи отмечают, что сентябрь станет вызовом для тех, кто привык действовать быстро и импульсивно. Астрологические события, в том числе два затемнения и ретроградные движения планет, создадут атмосферу неопределенности. Это период для внутреннего очищения и переосмысления жизненных приоритетов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кого из знаков Зодиака в сентябре ожидает финансовая стабильность



